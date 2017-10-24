به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرویزیان در مراسم آغاز به کار نمایشگاه تراکنش گفت:جلسه ویژه نمایندگان اقتصادی دولت به دستور رییس جمهور امروز برگزار می شود.
رییس کانون بانکهای خصوصی افزود: اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری اعلام کرده ترکیبی از عقل و منطق اقتصادی است که باید با عزم و اراده محکم برای رسیدن به توسعه پایدار است و به کارگیری ایزارهای نو برای کاهش هزینه جزو لاینفک این رفتار عقلایی است و بر این اساس بانکهای کشور بعنوان پیشانی نظام اقتصادی در حوزه پرداخت، نقشی بی بدیل در اجرای تحولات دارند.
وی تصریح کرد: اکنون بالغ بر ۱.۵ میلیارد تراکنش داریم که باید در بستر امن صورت می گیرد و البته در سند چشم انداز نیز به تصویب رسیده است.
به گفته پرویزیان، توسعه کسب و کارهای دانش پایه اولین و مهمترین زمینه ای است که اشتغال را با فوریت سامان می دهد. جنس بانک و قانون بانک مبتنی بر اعتماد و اطمینان مردم به بانکها است که وظیفه داریم آنرا فراهم کنیم که البته امروز شفافیت اقتصادی بعنوان یک خواست عمومی مطرح است که سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات شفافیت را فراهم می کند.
رییس کانون بانکهای خصوصی اظهار داشت:شبکه بانکی کشور هزینه سنگینی برای فراهم اوردن این زیرساخت فراهم کرده است که انتظار این است که کارمزدهای سبکه بانکی در حوزه پرداخت ضرورتی است که می تواند به شبکه بانکی کمک کند، پس باید نسبت به بازنگری کارمزدها اقدام شود.
همچنین در این نشست بیات، مدیر مرکز فابا نیز گفت: تمامی طرحها باید با در نظر گرفتن منافع ملی باشد؛ ضمن اینکه باید بخش خصوصی را فعال کرد که البته این بخش به رقابت نمی رسد مگر اینکه زمینه ای فراهم شود تا در رقابت و کیفیت و پشتیبانی مناسب با هم وارد فضای رقابتی شوند.
وی افزود: ٥٦ شرکت استارتاپی حوزه فین تک امسال رقابت دارند و روابط فین تک ها با بانکها هم باید مرور شود. چراکه فین تک ها رقیب بانکها نیستند؛ چراکه دنیای آینده نه دنیای بانکداری سنتی و نه دنیای فین تک های صرف است؛ بلکه باید این دو با هم همکاری کنند. بانک مرکزی کار جامعی را در حوزه فناوری در دست دارد و نظرات بخشهای مختلف از جمله کانون بانکهای خصوصی و مجمع عمومی بانکهای دولتی را دریافت میکند.
همچنین پرویزیان در حاشیه این مراسم گفت: وضوعی که صاحبان کسب و کار را اذیت میکرد این بود که شبکه بانکی بخش عمده درآمد خود را از محل تسهیلات اعطایی به دست میآورد که با توسعه نظام کارمزدی هزینه آن باید بین بازیگران مختلف توزیع شود؛ این در حالی است که بانکها آمادگی توسعه خدمات الکترونیک و پرداخت را با تکنولوژی روز دنیا دارند و به همین دلیل حتما قبل از آن باید نرخهای کارمزد اصلاح شود.
وی از تعیین تکلیف ۵ هزار سپردهگذار ثامنالحجح خبر داد و با بیان اینکهیک هیات تصفیه متشکل از قوه قضائیه، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مسئول شکل گرفته و همه مسائل مربوط به تعیین تکلیف دارایی در این هیات انجام میشود؛ گفت: تمام ابلاغیههای بانک مرکزی را متناسب با جدول زمانبندی که اعلام شده اجرا کردهایم و منتظر هستیم بانک مرکزی سقفهای بالاتر را زودتر از موعد ابلاغ کند تا تعهدات باقی مانده را انجام دهیم.
پرویزیان اظهار داشت: تعیین تکلیف سپردهگذاران تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته بود و امیدواریم بتوانیم تعهداتی که قبلا از سوی بانک مرکزی و پارسیان به سپردهگذاران داده شده را انجام دهیم، البته فرآیند پرداختهایی که موعد آنها رسیده در حال انجام است و ارقام ۱۰۰ میلیون تومانی در حال تکمیل پرداختی هستند.
وی با اشاره به کلیه افرادی که تعیین تکلیف نشده و حدود ۵۰۰۰ مشتری بودند و اینها میتوانند تا سقف ۳۰۰ میلیون تومانی را که بانک مرکزی قبلا اعلام کرده بود را استفاده کنند، خاطرنشان کرد: در رابطه با مبالغ بالاتر نیز هیات تصفیه بر اساس نظر این هیات و ابلاغیه بانک مرکزی اقدام کند.
پرویزیان در مورد چگونگی تامین منابع برای پرداختها و خط اعتباری که بانک مرکزی اختصاص میدهد،گفت: این منابع از وجوه مختلفی تاکنون تامین شده که خط اعتباری بانک مرکزی، وجه نقد خود موسسه، بخشی از تسهیلات وصولی و همچنین بخشی هم از سپردههایی است که نزد بانکها قرار داشت؛ همچنین فروش اموال ثامنالحجج نیز راه دیگر برای تامین منابع بود ولی کار سادهای نیست و امیدواریم با تصمیمی که مسئولان ذیربط میگیرند به زودی بتوان سقف را افزایش داد.
رئیس کانون بانکهای خصوصی در خصوص علت توقف طرح کارت اعتباری خرید بانک مرکزی گفت: مساله بسیار مهم در رابطه با کارتهای اعتباری این است که بتوان روابط مشتریان و بانکها را تنظیم کرد. یکی از محصولاتی که بانکها ارائه کرده و در این شرایط بسیار مهم است، این است که بتوان تقاضای کالای داخلی را پوشش داد، مصرفکنندگان کالای ایرانی بتوانند منابعی در دسترس داشته و کالا را خریداری کنند که این موضوع در تمامی بانکها امکانپذیر است؛ اما موضوعی که وجود دارد این است که برخی تنها موضوع دادن اعتبار از طریق کارت را دنبال میکنند در حالی که سیستم کارتی در دنیا با آنچه که اکنون در شبکه بانکی ما میگذارد، متفاوت است. به عبارتی نوع توانمندی، اعتباری که مشتریان دارند، باعث در اختیار قرار دادن کارت برای آنها میشود.
پرویزیان گفت: قرار بود دولت در این طرح منابعی را در اختیار بانکها قرار دهد تا آنها بتوانند با شرایط بهتری وام کالایی را به مردم ارائه کنند. در یک مقطعی این اتفاق افتاد و منتظریم اگر تصمیمگیران مربوطه بتوانند این کمک را به شبکه بانکی انجام دهند، بانکها زیرساختهای مربوطه را که از قبل فراهم کردهاند، در اختیار قرار دهند؛بانکها از منابع خود نیز در این باره استفاده کردهاند اما به هر حال تفاوت نرخی بین منابع بانکی و آنچه که دولت میآورد، وجود دارد تا بتواند با قیمت ارزانتری در اختیار مردم قرار گیرد.
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