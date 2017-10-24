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۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱

افتتاح ۲۰۰ مسجد و مرکز فرهنگی برکت در سراسر کشور

افتتاح ۲۰۰ مسجد و مرکز فرهنگی برکت در سراسر کشور

۲۰۰ مسجد و مرکز فرهنگی برکت از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، ۲۰۰ مسجد و مرکز فرهنگی برکت در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته کشور افتتاح و به بهره برداری رسید.

بنیاد برکت تاکنون ۱۰۲۳ مرکز فرهنگی شامل مسجد، حسینیه، خانه عالم، دارالقرآن، حوزه علمیه و کتابخانه را در مناطق کمتر توسعه یافته کشور منعقد کرده است. از این تعداد پیش از این ۶۰۰ مرکز به بهره برداری رسیده است و اینک با افتتاح ۲۰۰ مسجد و مرکز فرهنگی دیگر، تعداد مساجد و مراکز فرهنگی بهره برداری شده برکت به ۸۰۰ واحد رسید.

در حال حاضر ۲۲۳ واحد دیگر از سوی بنیاد برکت در حال احداث است. همچنین قرارداد تجهیز ۲۰۰ باب از مساجد برکت به کتابخانه هم منعقد شده است و تاکنون کار تجهیز ۱۴۰ مسجد در ۱۳ استان کشور به انجام رسیده است.

کد مطلب 4123241

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