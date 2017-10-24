جایگاه مشارکت مردم در کاهش آسیب های اجتماعی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالمناف هاشمی، شامگاه دوشنبه در دیدار ریاست سازمان تبلیغات اسلامی با بیان این که گلستان همه ویژگی های استان های مرزی را دارد، اظهار کرد: طی سال های بعد از انقلاب همگرایی و وحدت خوبی در استان وجود داشته و خوش بختانه تدابیر خوبی هم در حوزه امنیتی وجود دارد.

وی با اشاره به سوابق خود در شهرداری تهران بخصوص در بخش آسیب های اجتماعی گفت: ۲۵ درصد جامعه ما در گیر مساله طلاق و حدود ۲۰ درصد هم درگیر مساله اعتیاد هستند زیرا طلاق یا اعتیاد اطرافیان و خانواده فرد را هم تحت تاثیر خود قرار می دهد.

هاشمی با تاکید بر این که کارهای مردمی برای کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است، گفت: هر جا مردم وارد شدند و جایگاه مشارکت مردم تقویت شد دستاوردهای خوبی کسب کردیم.

وی یکی از آسیب های اجتماعی را حاشیه نشینی عنوان کرد و با بیان این که مهاجرت حاشیه نشینی را تشدید کرده است، گفت: مهاجرت از روستا به شهر شامل دو دسته می شود که دسته اول به دلیل مشکلات از روستای خود کوچ کرده اند و دسته دوم شامل روستاهایی می شود که به دلیل افزاش جمعیت تبدیل به شهر شده اند ولی امکانات یک شهر را ندارند.

استاندار گلستان ادامه داد: درآمد یک روستایی ما به سالی پنج میلیون تومان هم نمی رسد و این در حالی است که پول کشاورزی او به موقع هم پرداخت نمی شود.

وی یکی از دلایل پرداخت نشدن به موقع پول کشاورزان را مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: الان اگر تمام اعتبارات پرداخت شود ۳۳ درصد از شرایط استاندارد عقب هستیم و در چنین شرایطی حل مشکلات بسیار دشوار می شود.

هاشمی با تاکید بر این که باید از افراطی گری دوری و مسیر تعادل را تقویت کرد، افزود: کشور و استان برای توسعه نیازمند نقشه راه صحیح است و استان هم به خوبی مسیر تدوین این نقشه را طی کرده است.