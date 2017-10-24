توصیه به پزشکان جراحی زیبایی/ بیماران هم سوءاستفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی بیژنی صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری کنگره بین المللی بزرگان جراحی پلاستیک و زیبایی ایران در هتل اسپیناس پالاس تهران، اظهارداشت: این کنگره شامل دو بخش است که دو روز اول آن درباره جراحی بینی و دو روز بعد درباره جراحی ترمیمی بدن بحث می شود.

وی افزود: هر ساله دو کنگره بزرگ برگزار می شد، کنگره جراحی بینی در آبان ماه و کنگره جراحی ترمیمی بدن در بهمن ماه که امسال به دلیل دعوت مهمانان خارجی هر دو کنگره را تلفیق کردیم.

بیژنی همچنین تصریح کرد: روز به روز در جهان گرایش به عمل‌های زیبایی بیشتر می‌شود. در دهه های گذشته کمتر کسی می دانست که جراحی زیبایی بینی چیست، اما امروزه همه افراد به محض ورود به جامعه این موضوع را می دانند. هر کسی به دنبال زیبایی است و ما نمی توانیم افراد را از این گرایش منع کنیم.

وی بیان کرد: یکی از معضلات ما ورود افراد غیرمتخصص به حوزه جراحی زیبایی است. چهار انجمن جراحان پلاستیک، گوش و حلق و بینی، درماتولوژی و آکولوپلاستیک با یکدیگر دست به دست هم داده تا از ورود این افراد به حوزه جراحی زیبایی جلوگیری کنیم.

رئیس انجمن جراحان پلاستیک گفت: توصیه ما به بیماران این است که حتما قبل از عمل جراحی به سایت جراحان پلاستیک مراجعه کرده و نام پزشک خود را در آن جستجو کنند تا از صحت تخصص آن مطلع شوند.

بیژنی گفت: متاسفانه اغلب شاهد ورود پزشکان عمومی، جراحان عمومی، متخصصان بیهوشی و حتی کسانی که پزشک نیستند به حوزه جراحی پلاستیک هستیم.

وی گفت: تمام عمل های جراحی شکایت دارند، ما بعضا شاهد سوء استفاده بیماران نیز هستیم زیرا هر بیماری که شکایت می کند حق با آن نیست و شکایت آن اصولی نیست اما در صورتی که حق با بیمار باشد صددرصد به آن رسیدگی می شود.

بیژنی به بیماران توصیه کرد: هر بیماری که به پزشک مراجعه می کند عوارض عمل جراحی را از پزشک خود بپرسد، بسیاری از عمل های زیبایی عوارض های دائمی دارند که باید قبل از عمل از آن مطلع شد.

وی در پایان افزود: به پزشکان نیز توصیه می‌کنیم اگر تخصص این کار را ندارند وارد این حوزه نشوند و دیگر متخصصان نیز قبل از عمل چندین جلسه مشاوره برای بیمار خود برگزار کنند و بیمار را از عوارض بعدی جراحی مطلع سازند.