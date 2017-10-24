اراده ای برای تنظیم بازار نیست/ کمبود کانتینرهای یخچال دار

علی‌محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تولید محصولات باغی و تنظیم بازار آن اظهار کرد: مدیریت عرضه و تقاضا یکی از بزرگترین مشکلات تنظیم بازار کشور است که مهمترین وظیفه دولت است و این مشکل در بسیاری از محصولات مانند پیاز، سیب‌زمینی، مرکبات، برنج و سایر محصولات دیده می‌شود.



وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی توانایی تنظیم بازار را ندارد، ادامه داد: ۳.۵ تا چهار میلیون تن سیب و ۴.۵ تا پنج میلیون تولید مرکبات داریم که ۵۰ درصد میوه کشور را در سبد مصرف خانوار ایرانی سیب و مرکبات تشکیل می‌دهد.



نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به تولید بالایی که در سیب و مرکبات داریم اگر بتوانیم حدود ۲۰ درصد این میزان تولید را صادر کنیم می‌توانیم بازار را مدیریت کنیم.

می تواند با ۱۰۰ میلیارد عم بازار مرکبات و سیب را تنظیم کرد

این مسئول با اعلام اینکه اگر بتوانیم این میزان محصول را صادر کنیم بازار متعادل خواهد شد، اضافه کرد: قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده ۲۰ درصد منابع را به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص دهد و بر این اساس اگر ۱۲۰۰ میلیارد تومان کل اعتبارات صندوق توسعه حمایت از توسعه بخش کشاورزی باشد، ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان را می توان برای مشوق های صادراتی در نظر گرفت که با ۱۰۰ میلیارد تومان هم می‌توان بازار مرکبات و سیب را تنظیم کرد.



شاعری با بیان اینکه تعاون روستایی که وظیفه شبکه‌سازی و عرضه محصولات کشاورزی مانند سیب و مرکبات را برعهده دارد دیگر خاصیت چندانی در وزارت جهاد کشاورزی ندارد، گفت: تنظیم بازار هم هنوز جایگاه خود را در وزارت جهاد کشاورزی به‌دست نیاورده است و نتوانسته استقرار لازم را پیدا کند.



سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی تمرکز و سیاست‌گذاری خود را در حوزه تولید انجام داده است و توجه چندانی به تنظیم بازار ندارد.



شاعری ادامه داد: با توجه به تولید ۱۱۶ میلیون تنی محصولات کشاورزی، در بسیاری از محصولات امکان صادرات وجود دارد اما به دلیل عدم اختصاص مشوق صادراتی و فراهم نبودن زیرساخت‌های صادراتی و نداشتن صنایع مورد نیاز، صادرات قابل توجهی نداشتیم و دولت هم جایگاهی برای کشاورزی در اقتصاد قایل نیست.



این مسؤول ادامه داد: همانطور که دولت شعارش اقتصادمقاومتی است باید رفتارها، سیاستگذاری‌های و آیین‌نامه‌هایی هم که تنظیم می‌کند اقتصادی باشد.



وی خاطرنشان کرد: مجلس در تنظیم برنامه ششم توسعه بر اساس سیاست‌های بالادستی کار را برای دولت تسهیل کرد و دولت هم باید آیین‌نامه های اجرایی را به موقع اجرا کند و در این راستا ستاد تنظیم بازار هم باید هماهنگ با سیاست‌های داخلی باشد.

مشوق های صادراتی به بازار شوک وارد می کند

شاعری با بیان اینکه مشوق‌های صادراتی به بازار شوک وارد می‌کند و این شوک سبب تنظیم بازار می‌شود، ادامه داد: دولت باید اقتصادی باشد و بر این اساس باید بخش خصوصی را فعال‌تر کند و توجه بیشتری به بخش خصوصی داشته باشد.



سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اساس نظام بازرگانی کشور بر مبنای واردات است و تمایل بیشتری به واردات نشان می‌دهد، گفت: با توجه به اینکه هزینه تولید در خارج کشور کمتر است، می تواند با قیمت بالاتری محصول را در داخل کشور عرضه کند و برای اینکه بتوانیم صادرات خوبی داشته باشیم باید سعی کنیم هزینه تولید را کاهش دهیم.



وی با بیان اینکه تعرفه‌های ترانزیت واردات کمتر از صادرات است، اظهار کرد: کانتینرهای یخچال‌دار به اندازه کافی نداریم و وزارت جهاد کشاورزی هم نتوانست ظرفیت مناسبی برای سورتینگ‌ها ایجاد کند.



شاعری تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور روسیه نیاز به ۵۰۰ هزار تن مرکبات دارد اما وزارت جهاد کشاورزی نتوانست بازار را برای مرکبات، برنج و سیب به خوبی تنظیم کند در حالیکه اگر سازمان برنامه و بودجه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برای مشوق صادراتی تخصیص دهد می‌توان بازار را تنظیم کرد اما باید گفت اراده‌ای برای تنظیم بازار در بخش کشاورزی وجود ندارد.



نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تولید باید برای بازار باشد و بازار زمانی به نفع تولید کننده خواهد بود که دولت زمینه را برای صادرات مازاد تولید با اعطای مشوق‌های صادراتی مهیا کند.