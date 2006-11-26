بخشی از دبیرستان البرز به دانشگاه صنعتی امیر کبیر ملحق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیر کبیر، در این اطلاعیه آمده است: دانشگاه امیر کبیر با داشتن حدود 10 هزار نفر دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در فضای فیزیکی حدود 9 هکتار مشغول به فعالیت است، این به معنی سرانه 9 متر مربع به ازای هر دانشجو است که بین این رقم با استانداردهای شورای عالی شهرسازی که سرانه فضاهای مورد نیاز برای دانشگاه ها را به ازای هر دانشجو 70 متر تعریف کرده است، اختلافی فاحش داشته و باعث بروز مشکلات عدیده ای بر سر راه فعالیت های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه شده است که بر این مشکلات، مسائل روحی و روانی دانشجویان ناشی از تحصیل در یک محیط کاملا بسته آموزشی نیز اضافه می شود.

این اطلاعیه افزوده است: طرح توسعه فیزیکی دانشگاه صنعتی امیر کبیر در کنار طرح توسعه دانشگاه های دیگر جز طرحها اولویت دار و ویژه دولت قرار گرفته و هر سال مبالغی نیز برای خریداری و انتقال فضاهای محدود به دانشگاه تخصیص داده می شود.

در این اطلاعیه ضمن برشمردن موانع جدی برای طرح توسعه دانشگاه امیرکبیر خاطرنشان شده است: متاسفانه یکی از موانع جدی برای پیشرفت این طرح، قرار گرفتن دبیرستان البرز و مرکز تربیت معلم شرافت در ضلع جنوبی دانشگاه است که این مجموعه مستقل از یکدیگر در حدود 3/4 هکتار از اراضی طرح توسعه را شامل می شود و دارای یک سند مالکیت بوده که سند مذکور قبل از انقلاب اسلامی با مصوبه دولت وقت از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری منتقل شده و هم اکنون سند مالکیت این مجموعه به نام وزارت متبوع است.

این اطلاعیه افزوده است: بنابراین طبیعی است که دانشگاه امیرکبیر برای انتقال این دو مرکز تلاش گسترده ای را آغاز کند و پس از مکاتبات و جلسات مکرری که با مسئولین وقت وزارت آموزش و پرورش بالاخص ریاست محترم سازمان آموزش و پرورش استان تهران بعمل آورد بالاخره در تاریخ 9 آذر ماه سال 1383 ریاست محترم سازمان آموزش و پرورش استان تهران طی نامه شماره 42/154381 آمادگی خود را برای واگذاری مرکز تربیت معلم شهید شرافت در ازای پرداخت قیمت ارزیابی شده ملک فوق الذکر اعلام کرد.

روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر در ادامه این اطلاعیه آورده است: پس از آن دانشگاه نیز مقدمات کار را برای انجام روال قانونی تعیین کارشناسی ارزیابی کننده ملک مذکور و همچنین هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تامین هزینه های مربوطه بعمل آورد ولیکن پس از تغییراتی که در سازمان محترم آموزش و پرورش استان تهران صورت پذیرفت متاسفانه تاکنون هیچگونه اقدام عملی در راستای اجرای کردن این تصمیم بعمل نیامده است .

این اطلاعیه یادآور شده است: علیرغم تمامی مراحل طی شده امکان اجرایی شدن دستور ریاست محترم جمهوری فراهم نشده است و علت این امر نیز مخالفت مسئولین محترم آموزش و پرورش بوده که اخیرا موضوع انتقال مرکز تربیت معلم شهید شرافت را با موضوع انتقال بخش فاقد کاربری آموزشی دبیرستان البرز نیز گرده زده و به گونه ای موضوع را مطرح می کنند که گویی دانشگاه قصد از بین بردن دبیرستان البرز را دارد حال آنکه نخست موضوع مرکز تربیت معلم شهید شرافت کاملا از دبیرستان البرز مستقل است (هر چند که هر دو مجموعه دارای یک سند مالکیت به نام وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است) و نکته دوم اینکه دانشگاه امیرکبیر که اغلب مسئولین آن از فارغ التحصیلان گذشته دبیرستان البرز هستند هرگز چنین قصدی نداشته و نخواهند داشت و اگر تاکنون موضوع دبیرستان مطرح بوده در خصوص آن بخش از فضاهای دبیرستان است که هم اکنون کاربری کاملا غیر آموزشی داشته و این امر نیز به تایید کارشناسان و مدیران حوزه معاونت اجرایی ریاست محترم جمهوری نیز رسیده است .

این اطلاعیه افزوده است: نکته سوم این است که مسئولین دانشگاه صنعتی امیر کبیر بر این باورند که دبیرستان البرز باید حفظ شده و به فعالیتهای فرهنگی ، آموزشی خود ادامه دهد و این دانشگاه آمادگی خود را جهت همکاری های علمی و آموزشی به منظور رونق مجدد و احیای کیفیت آموزشی و اعتلای دوباره این دبیرستان در عرصه فعالیتهای علمی کشور اعلام می دارد .

این اطلاعیه در پایان تأکید کرده است: در پایان خواننده خود قضاوت کند آیا حفظ خانه های سازمانی متروکه یک دبیرستان قابل اهمیت است یا گسترش فضاهای آموزشی و تحقیقاتی یک دانشگاه به عنوان مادر دانشگاه های صنعتی کشور و یکی از برترین قطب های علمی و تحقیقاتی در منطقه ؟!