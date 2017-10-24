۱۴۴ میلیون و ۳۵۷ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهرماه امسال تعداد ۱۴۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۸۵۱ سهم متعلق به ۳۰۴ شرکت به ارزش ۴۰۶ میلیارد و ۶۵۷ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۸۴۱ ریال در بورس منطقه ای همدان دادوستد شد.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان عنوان کرد: ۴۰ درصد معاملات مهرماه بورس همدان مربوط به خرید سهام و ۶۰ درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

وی گفت: بر این اساس و با توجه به ۲۰ روز کاری فعالیت بورس منطقه‌ای همدان در این ماه، متوسط ارزش دادوستد، روزانه ۲۳ میلیارد و ۹۲۱ میلیون و ۵۰ هزار و ۱۰۲ ریال بوده که نسبت به شهریور ماه، ۵۹ درصد افزایش داشته است.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان اضافه کرد: همچنین در این ماه، ۶۸۰ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

صمدی عنوان کرد: مهرماه امسال شرکت‌های داده‌گستر عصر نوین (های وب)، فولاد مبارکه اصفهان و ایران خودرو به ترتیب بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

وی گفت: شاخص کل قیمت در پایان مهر ماه معادل ۸۶ هزار و ۴۸۰ واحد بود که نسبت به ماه گذشته، ۶۴۸ واحد افزایش یافت.