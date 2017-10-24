اولین بخاری قابل نصب در لباس از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، Heated apparel بخاری موسوم به Torch ۲.۰ تولید کرده که می توان آن را به انواع لباس های زمستانی اضافه کرد و از این طریق خود را در هوای بسیار سرد گرم کرد.

این بخاری که مانند یک کمربند به دور کمر هر لباسی اضافه می شود حاوی مواد گرمازایی است که با استفاده از باتری فعال شده و تولید گرما را آغاز می کنند. دو سر این کمربند مجهز به چسب دایره ای شکل بزرگی است که هم برای چسباندن این بخاری به بدنه دیگر لباس ها کاربرد دارد و هم انتقال گرما به دیگر بخش های بدن را ساده می کند.

باتری ۵ ولتی و ۶۰۰۰ میلی آمپری این بخاری از جنس پلیمر – لیتیوم است و ابعاد بسیار کوچکی دارد و می توان آن را به سادگی به کار گرفت.

در داخل این بخاری از ترکیبی از سیم هایی از جنس نیکل و کروم استفاده شده که به سرعت گرم می شوند. باتری این سیستم دارای یک پورت یو اس بی نیز هست و لذا می توان از آن برای شارژ باتری گوشی هم استفاده کرد. قیمت این محصول کاملا منعطف و باریک ۶۰ دلار اعلام شده است.