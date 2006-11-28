کتاب "تاریخچه معنویت" منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب تاریخچه معنویت داستان معنویت مسیحیت را از خاستگاه آن در عهد جدید تا زمان معاصر روایت کرده است.

این اثر با ارائه ایده ها، شخصیتها، تصاویر و دوره های تاریخی نشان می دهد که چگونه معنویت طی قرون متمادی تغییر کرده و توسعه یافته است.

نویسنده میان موضوعات مختلف معنویت مسیحی تمایز قائل شده و رویدادهای تاریخی، فرهنگی و تجربه هایی که رویکرد و آداب مردم را تغییر داده را بررسی کرده است.

بررسی موضوعات معنویت در سالهای اخیر و مقایسه آن با دین از دیگر رویکردهای نویسنده به مسئله معنویت است که در این کتاب آن را تبیین می کند.

نویسنده این اثر به عنوان استاد الهیات کاربردی دانشگاه دورهام این کتاب تاریخچه را در 6 فصل تنظیم کرده است. بنیادها: متون مقدس و کلیسای اولیه؛ پراگماتیسم رهبانی؛ معنویت در شهر؛ معنویت در عصر تحول؛ معنویت در عصر استدلال؛ از تجدد تا پساتجدد عناوین فصول این کتاب هستند.

معنویت سازان، معنویت در عهد جدید، معنویت و شهادت، معنویت و دکترین ؛ ظهور رهبانیت؛ ارزشهای معنوی رهبانیت؛ رنسانس قرن دوازدهم؛ دانشگاه ها به عنوان فضاهای مقدس؛ تصوف قرن چهاردهم؛ معنویت و مسیحیت شرقی؛ بحران معنویت قرون وسطایی؛ معنویت انگلیکنها؛ فرقه های جدید؛ معنویت ارتدکسها؛ معنویت و گفتگوی بین ادیان از جمله موضوعاتی است که نویسنده طی این 6 فصل آن را مورد بررسی قرار داده است.

