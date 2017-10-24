عدم پرداخت ۳۱ ماه حقوق کارکنان تعاونی های سهام عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، این ۱۵۰ نفر که به نمایندگی از حدود ۲هزار کارمند تعاونی های سهام عدالت سراسر کشور در این تجمع شرکت کرده اند، به عدم پرداخت ۳۱ ماه حقوق شان معترض هستند.

۳۵۲ تعاونی سهام عدالت در شهرستانهای مختلف کشور با حدود ۲ نیرو وجود دارد که گفته می شود عمده این افراد از فرزندان تحصیل کرده اقشار آسیب پذیر(تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی یا بهزیستی)، معلولان و زنان سرپرست خانوار هستند.

یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه ۳۱ماه است که حقوق ما را پرداخت نکرده اند و الان بعد از ۱۱ سال کار، امنیت شغلی ما هم در معرض خطر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بعد از مجلس، در مقابل سازمان خصوصی سازی تجمع خواهیم کرد تا تکلیف حقوق مان مشخص شود.