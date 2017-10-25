مهران رنجبر بازیگر نقش وانک در نمایش «شوایک، سرباز ساده دل» درباره این اثر و نقشی که ایفا می کند به خبرنگار مهر گفت: نمایش «شوایک، سرباز ساده دل» به نوعی یک تئاتر الگو است و طراحی صحنه، طراحی نور و لباس های زیبا و موسیقی‌ای که به صورت زنده روی صحنه توسط عبدالرضا عبدالکریمی اجرا می شود، در این نمایش بسیار باشکوه است.

وی ادامه داد: در این نمایش برای اولین بار است که روی صحنه به زبان آلمانی می خوانم و خوشبختانه توانستیم با کمک طراح موسیقی در این کار موفق باشیم. بهمن محصص که به شدت او را دوست دارم در سال ۴۶ جمله ای تاریخی گفته است با این عنوان که «من یک پرسوناژ تاریخی ام» من به این جمله بسیار اعتقاد دارم و معتقدم گاهی روی صحنه باید طوری عصیانگری کرد که بتوان به پرسوناژ تاریخی نزدیک شد به این معنا که وقتی از عمر یک نقش مدت زمانی می گذرد، باز هم مخاطب آن کاراکتر را دوست داشته باشد و در گذر زمان بیشتر و بیشتر، خوب بودن آن نقش جلوه کند.

رنجبر متذکر شد: باید بازیگری را زیست و دانست که آزمون و خطاهای آن برای هر هنرمندی شخصی است. نوع آزمون و خطای من در این عرصه نیز روانشناسانه است. می خوانم، تحقیق می کنم، می نویسم و حتی گاهی قلم به دست می گیرم و نقاشی می کشم و آنچه بازی می کنم در کالبدم می نشیند. من برای هر نقش زجری دوست داشتنی می برم.

بازیگر سریال «آوای باران» در پایان بیان کرد: نمایش «شوایک، سرباز ساده دل» برایم اثری بسیار مهم بود و به همین دلیل نیز هیچ کار همزمانی را در حوزه تصویر نپدیرفتم. از حمیدرضا نعیمی دوست قدیمی و کارگردان کاربلد برای اعتمادی که به من کرد و این موقعیت را در اختیارم گذاشت، تشکر می کنم و امیدوارم استقبال خوب تماشاگران از این اثر نمایشی همچنان ادامه داشته باشد.

نمایش «شوایک، سرباز ساده دل» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی ھر شب ساعت ٢١ با حضور فرھاد آییش، حامد کمیلی، امیرحسین رستمی، بھناز نازی، مھران رنجبر، کتانه افشاری نژاد، کامبیز امینی، یعقوب صباحی، محسن گودرزی، بھار نوحیان، رضا جھانی، محسن سالاری و مرجان فریقی در تالار وحدت روی صحنه می رود.