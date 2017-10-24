انتقاد از بی توجهی آموزش و پرورش به طرح مدرسه آماده

به گزارش خبرنگار مهر، بهاره آروین در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه گزارش رئیس آموزش و پرورش شهر تهران گفت: اگر از دستگاه های مختلف خارج از شهرداری تهران به صحن شورا می آیند بهتر است گزارشی هدفمند در جهت ارتقا وضعیت موجود ارائه کنند.

وی ادامه داد: اگر هدف گزارش ها مشخص باشد در این زمان محدود تصمیم گیری های بهتری برای حل مشکلات گرفته می شود.

آروین با اشاره به توجه به فرهنگ شهروندی در آموزش های آموزش و پرورش گفت: در جهت آموزش حقوق شهروندی تفاهم نامه هایی میان مدیریت شهری و آموزش و پرورش به امضا رسیده است که یکی از آنها طرح مدرسه آماده است اما مشخص نیست چرا با وجود اینکه بیشتر هزینه و خدمات را در این تفاهم نامه شهرداری می دهد اما مدیران آموزش و پرورش کنونی نسبت به اجرای این طرح تمایلی نشان نمی دهند.