به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسن باستی صبح سهشنبه در بررسی روند اجرای طرحهای عمرانی در عالیشهر اظهار داشت: توسعه و پیشرفت شهر عالیشهر را به صورت جدی دنبال میکنیم و دنبال بهبود وضعیت زیرساختها هستیم.
وی به اجرای طرح ها و پروژههای متعدد و متنوع در این شهر اشاره کرد و ادامه داد: طرحهای مهم زیربنایی و روبنایی در شهر عالیشهر بوشهر در دست اجرا است و با روند خوبی در حال توسعه است.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر از اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال به طرحهای عمرانی در عالیشهر خبر داد و اضافه کرد: توسعه شهر عالیشهر در همه حوزهها مد نظر است و اعتبارات مناسبی تخصیص مییابد.
وی بیان کرد: آغاز مرکز جامع سلامت، ایجاد فضاهای آموزشی، ورزشی، تفریحی و درمانی٬ توسعه طرحهای ارتباط جادهای عالیشهر و دیگر پروژهها به صورت جدی در دستور کار است.
باستی با اشاره به اجرای باکیفیت عملیات ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه و استخر سرپوشیده و مجموعه فرهنگی عالیشهر افزود: اجرای این پروژهها مردم را به زندگی در این شهر امیدوارتر میکند.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر شاهد اقدامات ارزشمندی از سوی شرکت عمران عالیشهر بوده ایم و طرح های بسیار مهمی اجرا شده است.
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