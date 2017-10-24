کمک به ارتقا حقوق شهروندی در مدارس/شهرداری تنها تامین کننده نباشد

زهرا صدراعظم نوری در جلسه علنی روز سه شنبه با بیان اینکه دانش آموزان هر کشور سرمایه های آن جامعه هستند، گفت: برای به ثمر رسیدن این سرمایه ها باید برنامه ریزی درست صورت پذیرد تا آینده کشور تضمین شود.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به این هدف باید تمامی دستگاه ها به آموزش و پرورش که دچار کمبود منابع است کمک کنند، گفت: شهرداری تهران نباید تنها نگاه حمایت کننده و پشتیبانی مالی داشته باشد بلکه مدیریت شهری انتظاراتی نیز از آموزش و پرورش دارد که متناسب با ماموریت های شهرداری است و آن آموزش های لازم در خصوص آموزش حقوق شهروندی به دانش آموزان است.

صدراعظم نوری ادامه داد: آشنا شدن دانش آموزان با حقوق خود در شهر، تفکیک زباله، حفاظت از محیط زیست شهری و مسئولیت های اجتماعی موضوعاتی است که می تواند آموزش و پرورش به شهرداری در ارتقای آن کمک کند.

وی، ایده شهردار مدرسه را مبنی بر همین نیاز دانست و گفت: امیدواریم با ارتقا دانش حقوق شهروندی از ظرفیت های این حوزه استفاده شود.