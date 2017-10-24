نداشتن سالن تکواندوکاران خراسان شمالی را به چالش کشیده است

مهدی آریان در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه نداشتن سالن اختصاصی بزرگ‌ترین مشکل هیئت تکواندو خراسان شمالی است، اظهار کرد: چنانچه سالن اختصاصی به این ورزش داده شود، بسیاری از دغدغه‌های هیئت حل و برای برگزاری دوره‌های ارتقاء ویژه داوران و مربیان مشکلی نخواهیم داشت.

به گفته وی هیئت بنا دارد از مربیان تیم ملی برای ارتقاء سطح تکواندوکاران خراسان شمالی استفاده کند این در حالی است که مکانی برای برگزاری دوره نداریم.

رئیس هیئت تکواندوی خراسان شمالی تأکید کرد: در این دوره دو روزه از تمامی رده‌های سنی دعوت می‌شود تا مجزا در دوره‌ها حضور یابند.

آریان با اشاره به کارنامه این ورزش در خراسان شمالی، گفت: سال ۹۳ دو عنوان سومی در مسابقات کشوری آقایان و یک عنوان سوم در مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور توسط بانوان کسب‌شده است.

وی بیان کرد: برگزاری مسابقات لیگ هفته‌ای تکواندو، مهم‌ترین برنامه هیئت تکواندو خراسان شمالی است.

به گفته وی در مسابقات لیگ منطقه‌ای خردسالان و نونهالان که کشور به ۱۰ منطقه تقسیم‌شده و منطقه ما شامل خراسان‌های رضوی، شمالی، جنوبی و گلستان است تیم‌های منطقه‌ای رقابت می‌کنند و دو تیم اول هر منطقه به همراه دو تیم لیگ اول کشور در سوپر لیگ به رقابت می‌پردازند ازاین‌جهت محدودیتی برای برگزاری نداریم.

رئیس هیئت تکواندوی خراسان شمالی تأکید کرد: استقبال بانوان از این رشته ورزشی به دلیل برخی محدودیت‌ها کمرنگ است و معمولاً در رده‌های سنی جوانان و بزرگ‌سالان عموماً با مشکل مواجه می‌شویم.