اخذ گواهی عدم بدهی از تامین اجتماعی الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، برابر ماده ٣٧قانون تامین اجتماعی، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات وکارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال بصورت قطعی، شرطی‏، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بصورت رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی برنداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال دهنده مطالبه کند.

درصورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

لذا مالکین کارگاه ها که اقدام به واگذاری و یا اجاره ملک خود می کنند مکلفند در هنگام تسویه حساب با مستاجر قبلی و یا تمدید قرارداد با وی، نسبت به اخذ مفاصاحساب بیمه ای از اجاره دار بابت مدت اجاره اقدام کنند در غیر این صورت با توجه به قسمت پایانی ماده قانونی یادشده در مقابل بدهی کارگاه دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.