مسکو ادعای حمایت روسیه از طالبان را بی اساس خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه طی بیانیه ای به اظهارات «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان واکنش نشان داد و گفت که اتهامات مطرح شده بر ضد روسیه مبنی بر همکاری و حمایت این کشور از طالبان، حقیقت ندارد.

این وزارت به رهبران سیاسی افغانستان توصیه کرد که تحت تاثیر جو ایجاد شده توسط رسانه های غربی قرار نگیرند و از حساسیت های ضد روسی ایجاد شده در جهان تبعیت نکنند.

در بخشی از بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که ما اظهارات سیاسیون افغانستانی که در رسانه های این کشور انتشار می یابد را به دقت از نظر می گذرانیم؛ به ویژه اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که چندین بار در مورد حمایت روسیه از گروه طالبان صحبت کرده است.

این بیانیه می افزاید: ما به رئیس جمهوری و دیگر مقامات افغانستان تاکید می کنیم که این گونه اتهام زنی ها بر علیه روسیه حقیقت ندارد و بی پایه و اساس است.



لازم به ذکر است که واکنش وزارت خارجه روسیه پس از آن ابراز می گردد که اشرف غنی در سفر خود به ولایت «پکتیا» به حمایت روسیه از طالبان در افغانستان اشاره کرد و از این کشور خواست که روابط خود با کابل را در سطح دیپلماتیک و مطلوب ادامه دهد.



مسکو اما با رد تمام این اتهامات اعلام کرد که این کشور همیشه در کنار دولت افغانستان بوده و برای تقویت ارگان های امنیت ملی، ظرفیت های زیادی را هزینه کرده است.



روسیه همچنین اعلام کرد که تلاش زیادی کرده است تا طرف های درگیر در افغانستان را ترغیب به گفتگو کند و راه را برای صلح و ثبات در این کشور هموار سازد.



مسکو همچنین به دولت افغانستان توصیه کرد که فریب تبلیغات ضد روسی رسانه های غربی را نخورد و نگاهش به رویدادهای جاری، واقع بینانه باشد.

