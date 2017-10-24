پیشرفت ایران در جراحی پلاستیک/عوارض طولانی شدن دوره درمان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران خوبهی در حاشیه برگزاری کنگره بین‌المللی بزرگان جراحی پلاستیک و زیبایی، اظهارداشت: سردکردن چربی در جراحی پلاستیک روش جدیدی است که بازدهی خوبی داشته و امروزه به آن توجه می شود. این یک روش ترمیمی برای مبتلایان به سرطان سینه نیز وجود دارد که از گوشت و پوست خودشان بدون برداشتن ماهیچه پروتز می شود که نتیجه بهتری دارد.

وی افزود: جراحی پلاستیک علاوه بر اینکه برای بیماران ترومایی کاربرد دارد، برای بیمارانی که دچار عفونت ناشی از تصادف هستند نیز کاربرد داشته و نتیجه بهتری دارد.

عضو انجمن جراحان پلاستیک آمریکا اظهار داشت: ایران در حوزه جراحی پلاستیک از لحاظ تجربه، پیشرفت خوبی داشته است. به خصوص در جراحی بینی که در دنیا مشهور است ولی کمبود امکانات و تجهیزات یکی از مشکلات اصلی این حوزه در ایران است که ممکن است عوارضی مانند طولانی تر شدن دوره درمان، خونریزی و یا کندتر شدن روند بهبودی را برای بیمار داشته باشد اما علیرغم تمام مشکلات و کمبودها، تلاش متخصصین این حوزه در ایران برای خدمت رسانی به بیماران قابل تحسین است.

خوبهی افزود: در آمریکا این طور جا افتاده که جراحی ترمیمی سینه همزمان با برداشتن تومور انجام می شود اما در ایران هنوز این روند عادی نشده است و جراحی ترمیمی مدتی بعد از جراحی تومور سینه انجام می شود.

وی تصریح کرد: عمل جراحی سینه در آمریکا ۵۰ هزار دلار است که تمام هزینه آن توسط بیمه تأمین می شود اما در ایران به رغم قیمت پایین، بیمه ها حمایت کافی ندارند.

خوبهی در پایان خاطرنشان کرد: امروزه جراحی پلاستیک در ترمیم بیماری هایی از جمله سرطان فک و پوست کاربرد دارد.