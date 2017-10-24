  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

با اجماع نظر حزب کمونیست؛

«شی جینپینگ» دومین رهبر قدرتمند تاریخ چین شد

«شی جینپینگ» دومین رهبر قدرتمند تاریخ چین شد

مکتب فکری و نام رئیس جمهوری فعلی چین با صلاحدید حزب حاکم کمونیست، به قانون اساسی این کشور ضمیمه شد. به این ترتیب جایگاه وی با جایگاه بنیانگذار حزب کمونیست چین برابری می‎کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، حزب حاکم کمونیست چین به اتفاق آراء در پایان کنگره یک هفته ای خود، تصمیم گرفت تا نام و مکتب فکری «شی جینپینگ» رئیس جمهوری این کشور را به قانون اساسی ضمیمه کند.

به این ترتیب جایگاه شی که ۲۰۱۲ به ریاست جمهوری چین رسید، به لحاظ قدرت، هم سطح با «مائو تسهتونگ» بنیانگذار حزب کمونیست چین می‌شود.

بنابراین، از این پس، مکتب فکری شی با عنوان «سوسیالیسم مبتنی بر خصایص چینی مناسب با عصر جدید» بخشی از قانون اساسی چین خواهد بود.

این در حالی است که ایدئولوژی سایر رؤسای جمهور چین نیز در قانون اساسی این کشور گنجانده شده است اما ایدئولوژی شی تحت عنوان یک مکتب فکری عرضه می‌شود و نام وی هم در کنار آن ذکر می‌شود.

گفتنی است به استثنای مائو و «دنگ شیائوپینگ» که بعد از فوتشان به این افتخار نائل شدند، نام هیچ یک از رهبران چین در کنار ایدئولوژی آنها ضمیمه قانون نشده است.

کد مطلب 4123357
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها