به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فیروز در همایش ملی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای سلامتمحور که صبح سهشنبه در سالن همایش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد، با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کاری ملی و فرهنگی است، اظهار کرد: عوارض محصولات قاچاق مرتبط با سلامت پوست و مو باید موردتوجه عموم مردم قرار گیرد و تشریح شود.
وی با اعلام اینکه در حوزه دارو عوارض تا حدی قابلقبول است اما در حوزه مسائل آرایشی بهداشتی هیچ عارضهای قابلقبول نیست، افزود: پوست اولین سد دفاعی بدن است که موجب جلوگیری از تبخیر آب و دفع مواد زائد میشود.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام دانشگاه تهران بیان کرد: بوتاکس شایعترین دارو در حوزه آرایشی بهداشتی در سطح دنیا و پرمصرفترین روش درمان چینوچروک در جهان است.
وی با تأکید بر اینکه دارویی به اسم بوتاکس در ایران وجود ندارد چراکه این محصول تولید کشور آمریکا بوده و وارد کشور ایران نشده است، تصریح کرد: در ایران چهار محصول مورد تائید وزارت بهداشت در این بخش وجود دارد.
فیروز با اشاره به عوارض ناشی از محصولات قاچاق و بابیان اینکه محصولات متعدد قاچاق بهعناوینمختلف برای درمان چینوچروک در کشور وجود دارد به عوارض استفاده از ژلهای پرکننده و قاچاق اشاره کرد که گاه تا آخر عمر همراه فرد خواهد ماند.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام دانشگاه تهران در ادامه علائمی چون خارش، حساسیت پوستی، ایجاد و تشدید آکنه، ایجاد حساسیت به نور خورشید، خشک شدن و لک شدن پوست و لکههای ناشی از تغییر رنگ پوست را عوارض جانبی استفاده از مواد آرایشی قاچاق و تقلبی برشمرد.
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