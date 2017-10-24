سهام آسیا نزدیک به رکودهای اخیر معامله شد / دلار نیوزلند افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سه‌شنبه سهام آسیایی در فاصله بسیار نزدیکی از بالاترین رکوردهای یک دهه اخیر خود معامله شدند و ارزهای مهم هم در محدوده‌های باریکی بالا و پایین شد. این درحالی بود که دلار نیوزلند پس از این که دولت آینده برآمده از حزب کارگری این کشور اولویت‌های چپ‌گرایانه خود را مطرح کرد، افت کرد.

سیاست‌گذاری‌های نام برده شده به نظر می‌رسد دوست‌دار سرمایه‌گذاری خارجی و مهاجرت نیستند، و درحالی‌که حساب دولت در حال حاضر با کسری روبرو شده است، تاثیر آنها بر دلار نیوزلند منفی ارزیابی می‌شود.

کیوی، یازدهمین ارز پر تبادل دنیا، از الاترین نرخ ۵ ماهه ۰.۶۹۳۲ دلار که در روز دوشنبه به آ «دست یافته بود پایین آمد و در نرخ ۰.۶۹۵۳ دلار معامله شد.

در مناطق دیگر آسیا، بازارها به دقت به چین و نوزدهمین کنگره ملی حزب کومونیست تمرکز کرده بودند.

گسترده ترین شاخص سهم آسیا اقیانوسیه، ام‌اس‌سی‌آی، با ۰.۱ درصد افزایش به ۵۴۹.۸۲ امتیاز رسید که خیلی از رکورد ۱۰ ساله ۵۵۴.۶۳ امتیاز خود که در هفته گذشته به دست آورده بود درور نشده است.

نیکی ژاپن در حالی‌که زیرشاخص شرکت‌های بزرگ تکنولوژی چین به بالاترین میزان بیش از ۲ سال اخیر خود جهش کرد، به رشد متوالی ۱۶ روزه خود ادامه داد و به بالاترین میزان ۲۱ ساله خود رسید.

در آمریکا، میانگین صنعتی داوجونز ۰.۲۳ درصد افت کرد، اس‌اندپی ۵۰۰ هم ۰.۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داد و ترکیبی نسدق هم با سقوطی ۰.۶۴ درصدی مواجه شد.

سرمایه‌گذاران در فضای سردرگمی به وجود آمده قبل از انتخاب رییس آینده فدرال رزرو پس از اتمام دوره جانت یلن، انتظار می‌کشند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا تاکید کرد که این موضوع در زمان کوتاهی اعلام خواهد شد.

سهام اروپایی ۰.۱۶ درصد رشد کرد اما بورس مادرید با به طول انجامیدن بحران کاتالونیا، ۰.۶ درصد افت کرد.

شاخص دلار با اندکی افت به رقم ۹۳.۷ رسید اما نزدیک به مقادیر بالای ۲ ماه اخیر خود باقی ماند.

قیمت طلا تقریبا بدون تغییر برابر با ۱۲۸۱.۱۵ دلار برای هر اونس شد.

در بازار نفت، نفت خام برنت با ۳ سنت افزایش به ۵۷.۴۰ دلار برای هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا هم با ۵ سنت افزایش در قیمت ۵۱.۹۵ دلار برای هر بشکه معامله شد.