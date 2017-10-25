بازرسی ۹۵ درصد پارک های کردستان/صدور ۴۸ گواهی آموزش استاندارد

منصور لهونیان در گفت و گو با خبرنگار مهر به وضعیت استاندارد شهربازی و مکان های تفریحی دراستان کردستان اشاره کرد و گفت: در راستای صیانت از حقوق شهروندی و استاندارد سازی تجهیزات شهربازی روباز و سرپوشیده و زمین بازی در استان تاکنون ۱۹۸ مکان شناسایی شده است.

وی عنوان کرد: از تعداد مذکور یکصد تجهیز در ۲۳ مکان روباز و سرپوشیده به دلیل عدم پیگیری و استاندادسازی در سال های ۹۵ و نیمه نخست ۹۶ پلمپ شده است.

وی اظهارداشت: در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه آن درسال گذشته با توجه به پیگیری های مکرر، تشکیل جلسات و گشت های مشترک در سطح استان ۹۵ درصد مکان های دارای تجهیز تفریحی شناسایی و بازرسی شدند.

مدیرکل استاندارد کردستان اضافه کرد: مکان های مذکور در حال حاضر در مرحله استاندارد سازی یا دریافت گواهی استاندارد هستند و سایر موارد نامطبق پلمپ هم دراستان جمع آوری شدند.

لهونیان بیان کرد: در برهه کنونی، رعایت استاندارد و ارتقای سطح کیفیت محصولات و خدمات به نوعی مدیریت کیفیت نیز به شمار می روند و علاوه براین پیش شرط ورود به عرصه رقابت و رمز ماندگاری در بازارهای جهانی هم هست.

وی با اشاره به اینکه چالش های فرآوری صنایع به مدد توسعه فناوری های نوین و اشاعه دستاوردهای علمی در حال کاهش است، افزود: کاهش فاصله و فراهم کردن شرایط عادلانه دسترسی به آخرین یافته های علمی میان کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه مستلزم مشارکت کشورهای درحال توسعه در فعالیت های علمی و فنی و دسترسی آنان به آخرین ابزارهای فناوری اطلاعات فارغ از مباحث قومی، نژادی وملی است.

وی اظهارداشت: استانداردهای بین المللی گوناگون نتیجه اجماع مبتنی بر یافته های علمی و فنی محققان در حوزه صنایع و خدمات است که می تواند کشورهای در حال توسعه را در مسیر صحیح به سوی پیشرفت هدایت کند.

صدور ۴۸ گواهی آموزش استاندارد

مدیرکل استاندارد کردستان با اشاره به اینکه در ۶ ماهه نخست امسال کارکنان این اداره کل ۹۹۰ نفر ساعت آموزش دیدند، گفت: ۳ هزار و ۱۹۲ نفر ساعت کار آموزی دانشجویان،۶۲ نفر ساعت هم کارآموزی کارشناسان آزمایشگاه همکار و ۹۰ نفرساعت آموزش کارشناسان استاندارد را در نیمه نخست امسال داشته ایم.

لهونیان بیان کرد: از دیگر اقدامات ما در حوزه آموزش و ترویج، صدور ۴۸ گواهی آموزش استاندارد ۵ برای کارکنان ارگان های ذیربط، تمدید یک مورد پروانه کارشناس استاندارد و تمدید گواهینامه دو مورد مرکز آموزشی بوده است.

وی اضافه کرد: برگزاری نشست های تخصصی با ارگان های ذیربط، راه اندازی دفاتر ارتباط با استاندارد، بازدید دانش آموزی، چاپ و نصب بنرهای تبلیغاتی، برگزاری مسابقه، برگزاری جشنواره های «پیوه ر» و «بتن»، برپایی نمیاشگاه وتهیه خبرنامه سفیر استاندارد از دیگر برنامه های انجام شده ما در حوزه آموزش و ترویج بوده است.