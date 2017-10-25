جزییات کنسرت آذرماه ارکستر مجلسی شرق/ تالار رودکی میزبان شد

مهدی عبدالوهاب مدیر ارکستر مجلسی شرق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفتم و هشتم آذرماه کنسرت ارکستر مجلسی شرق متشکل از سازهای زهی با همراهی ارکستر ریکوردر «پارس» قطعاتی چون «کنسرتو ریکوردر» تلمان، «کنسرتو در لا مینور» از ویوالدی با سولیستی فرهود بیگلربیگی، قطعه «Dar Ich» از آروا پارت برای ویلن سلو و ارکستر زهی با سولیستی دانیال جورابچی، قطعه «گلوریا شماره های ١، ٦، ٧ و ١١» از ویوالدی، «لا تراویاتا» از وردی، قطعه «oblivion» از پیتزولا برای ارکستر زهی و ابوا با سولیستی نازنین احمدزاده و «کارمن» از بیره را برای مخاطبان اجرا می کند.

وی ادامه داد: در این کنسرت تلاش شده تا نحوه انتخاب قطعات به شکلی باشد تا توده بیشتری از مخاطبان از کنسرت لذت برده و برنامه از حالت تکراری و خسته کننده خارج شود. این کنسرت در ادامه کارهای ویژه ارکستر مجلسی شرق برای برگزاری کنسرت هاست که طبق برنامه ریزی ها سالانه سه برنامه را برای علاقه مندان موسیقی کلاسیک در نظر گرفته است. این در حالی است که تازه ترین اجرای زنده ما به حضور در فستیوال موسیقی «کلاسیک تا معاصر» بازمی‌گردد که خوشبختانه این اجرا نیز با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد.

عبدالوهاب درباره فعالیت های پیش روی ارکستر مجلسی شرق گفت: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته اولین آلبوم مستقل مجموعه ما بهار سال آینده منتشر می شود که محتوای آن کنسرت ها و برنامه هایی است که طی ماه های اخیر داشته ایم. ما سعی کردیم در این آلبوم با تنظیم دقیق تر فضایی را ایجاد کنیم که طیف بیشتری از مخاطبان با اثر ارتباط برقرار کنند.

مدیر ارکستر مجلسی شرق در پایان تاکید کرد: مخاطب موسیقی کلاسیک آنقدر زیاد نیست و ما همیشه سعی داریم رپرتوارها را به گونه ای طراحی کنیم که شنوندگان از آن لذت ببرند و بر تعداد این مخاطبان اضافه شود.

ارکستر مجلسی شرق در سال ١٣٩٢ تاسیس شد و اولین حضورش در جشنواره موسیقی فجر با اجرای سوییت ایرانیِ علیرضا مشایخی بود. پس از آن در سال ١٣٩٣ در جشنواره موسیقی فجر و جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر حضور پیدا کرد. ارکستر مجلسی شرق و ارکستر ریکوردر پارس طی سال های اخیر کنسرت های متعددی را در تالار رودکی اجرا کرده است.