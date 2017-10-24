به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی گیلان، ولی جهانی در تشریح این خبر اظهار کرد: بقایایی از یک سازه قدیمی که احتمالا حمام باشد در حین گازرسانی در روستای بیورزین رودبار کشف شد.

وی افزود: بر اساس گزارش ناظر این اداره کل در پروژه گازرسانی روستای بیور زین مبنی بر کشف سازه قدیمی در زیر جاده آسفالته روستای بیورزین شهرستان رودبار بلافاصله پروژه گازرسانی متوقف و موضوع مورد پیگیری قرار گرفت.

این مسئول با بیان اینکه بر اساس کارشناسی بعمل آمده مشخص شد که در حدود ۵۰ متری راه ورود به بقعه امامزاده حنیفه در زیر جاده آسفالته با اجرای عملیات خاکبرداری و لوله گذاری قسمتی از طاق سنگی در عمق ۷۰ الی ۵۰ سانتی متر کشف شده اذعان کرد: بر اساس اظهارات اهالی روستا بقایای کشف شده مربوط به یک حمام قدیمی است.

جهانی خاطرنشان کرد: در جریان بررسی این رویداد تیمی از کارشناسان باستان شناسی به منطقه اعزام و موضوع را بصورت عینی مورد تحقیق قرار دادند و اطلاعات حاصل از مشاهدات را بصورت مکتوب اعلام کردند.

وی با اشاره به اینکه سازه بدست آمده احتمالا بقایایی از طاق یک حمام قدیمی است، افزود:بررسی‌ و کاوش های بیشتری بر روی این منطقه درحال اجرا بوده و به زودی نتایج تکمیلی از آن اعلام خواهد شد.