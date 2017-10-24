به گزارش خبرنگار مهر، آیت​​ الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه​ شنبه در نشست شورای عالی زکات استان بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر در کمک به هم​نوعان خود مشارکت گسترده ​ای دارند و در پرداخت زکات نیز پیشتاز هستند.

وی به افزایش قابل توجه جمع​ آوری زکات در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: بوشهر از استان​ های شاخص کشور در زمینه زکات است و ۳۵ میلیارد ریال طی هفت ماهه نخست امسال جذب داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه ۴۰ میلیارد ریال زکات برای استان بوشهر در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: استان بوشهر به زودی به این میزان خواهد رسید.

وی با اشاره به وجود ۶۲۵ مرکز مستعد پرداخت زکات در استان بوشهر، خاطرنشان کرد: ۲۴۰ روستا زکات را به شوری استان پرداخت می​ کنند و مابقی زکات را خارج از ستاد زکات پرداخت می​ کنند.

صفایی بوشهری با تاکید بر لزوم تدوین نقشه آمایشی مراکز مستعد زکات، ادامه داد: این کار توسط سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه انجام شود و پس از تدوین این نقشه نسبت به اعزام نیرو و مبلغان اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه دولت از سال ۹۲ تاکنون معادل زکات پرداخت شده توسط مردم را پرداخت نکرده است، افزود: بخش قابل توجهی از زکات در زمینه محرومیت ​زدایی هزینه می​ شود و باید با برگزاری نشست با مسئولان مربوطه نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام شود.

امام جمعه بوشهر خواستار تشکیل مجمع خیرین اشتغال‌زا در استان بوشهر شد و گفت: ایجاد اشتغال برای روستاییان با استفاده از ظرفیت ​های خیرین از مهم ترین اهداف این مجمع غیردولتی است.

وی از ایجاد کارگاه‌های تولیدی زودبازده در نقاط مختلف استان بر اساس شرایط هر منطقه در قالب این مجمع خبر داد.