به گزارش خبرنگار مهر، این کنگره، یکی از مهمترین همایش های امسال (سال علم و دانش) در بلاروس و بزرگترین واقعه در تاریخ کشور در حوزه فلسفه، علوم انسانی و اجتماعی خواهد بود.

به گفته آناتولی لازارویچ، رئیس انستیتوی فلسفه آکادمی ملی علوم بلاروس، در میان میهمانان این برنامه، مدیران سازمان های علمی و بنیادهای بین المللی و همچنین رهبران مکتب های فلسفی بلاروسی و خارجی حضور خواهند داشت.

بر اساس این گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در بلاروس آن را تهیه کرده و برای انتشار در اختیار مهر قرار داده است، در ابتدا این کنگره به عنوان یک واقعه در سطح ملی در نظر گرفته شده بود، اما بعد مشخص شد که علاقه بسیاری در سطح بین الملل نسبت به آن مشخص شده است. در این همایش حدود ۵۰۰ نماینده از علوم فلسفی از ۲۰ کشور شر کت خواهند کرد.

آنها درباره تمام طیف مسائل مربوط به برنامه های تحقیقاتی، آموزشی و اجتماعی-عملی روز در حوزه علوم فلسفی به بحث و گفتگو خواهند پرداخت. وادیم گیگین، رئیس دانشکده فلسفه و علوم اجتماعی دانشگاه دولتی بلاروس نیز به نوبه خود اظهار می دارد: «این کنگره فلسفی، یک واقعه کاملا منحصربفرد برای کشور ماست و شامل کنفرانس ها، میزگردها و سخنرانی هایی است... علاوه بر آن، این اولین مراسم بزرگی می باشد که با حضور فعال «انجمن اخیرا تاسیس شده فلسفی بلاروس» به ریاست یوگنی بابوسووی، عضو آکادمی علوم برگزار می شود».

در طی این برنامه، مرکز تحقیقاتی فلسفی-فرهنگی بلاروسی-چینی ای نیز وابسته به آکادمی علوم ملی بلاروس افتتاح خواهد شد. این مرکز طبق تفاهمنامه میان انستیتوی فلسفه این آکادمی و دانشگاه تربیت مدرس لینانسکی (چین) تاسیس شده است.