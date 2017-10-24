مراجعه ۸۵۰۰ نفر به علت آسیب ناشی از نزاع به پزشکی قانونی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی همدان، علیاحسان صالح از افزایش ۲.۵ درصدی آمار نزاع در استان همدان خبر داد و افزود: این تعداد مراجعان به پزشکی قانونی شامل ۲۲۸۷ زن و ۶۲۰۲ مرد بوده است.
وی عنوان کرد: در مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۸۲۸۴ نفر به این منظور به پزشکی قانونی همدان مراجعه کرده بودند.
صالح با بیان اینکه ظاهر خونآلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، اظهار داشت: نوع جراحت و عمق آن مبنای صدور نظریه کارشناسی درباره جراحات است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته تعداد ۱۳ هزار و ۶۱۶ نفر در اثر صدمات به وجود آمده نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند، یادآور شد: برای صدور نظریه کارشناسی درباره صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفینامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان بیان کرد: در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدیدکننده، افراد میتوانند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمانکننده گرفته میشود تا حق کسی ضایع نشود.
نظر شما