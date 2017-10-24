واکنش بازار به سخنان ترامپ/نفوذ ایران در دنیا افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بدون تردید یکی از اصلی ترین اهداف کاخ سفید و شخص ترامپ از موضع گیری خود علیه ایران، به بی ثبات کردن ایران و ایجاد بن بست و انسداد در مسیر پیشرفت و توسعه ایران و همچنین اخلال در اقتصاد و بازار ایران معطوف می­‌شود؛ هدفی که با روش هایی غیرحرفه ای از سوی برخی مقامات و مشاوران کاخ سفید در حال پیگیری است.

در همین زمینه محمد صادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در یادداشتی به خبرگزاری مهر اعلام کرد: در طول سالیان و سنوات گذشته اهداف مذکور تحت عنوان تحریم های فلج کننده نمود و بروز پیدا می کرد و عمده تمرکز این تحریم ها نیز بر فشارها و انزوای مضاعف و روز افزون اقتصادی ایران معطوف می شد و اقتصاد ایران را در این دوران با مشکلات جدی و عدیده­ای مواجه ساخت. اما شرایط حاکم و فعلی جاری و ساری در ایران و همچنین مناسبات بین­المللی و منطقه­ای بسیار متفاوت تر از آن دوران به نظر می رسد.

کشورمان با برخورداری از ثبات و دموکراسی و تلاش پر صلابت نیرهای نظامی از امنیت برخوردار است. ظرفیت اقتصادی و جمعیت جوان ایران بر کسی پوشیده نیست تا جایی که همکاری‌های دانشگاهی و علمی و های­تک اروپایی‌ها علاقه مند به کار با ایران هستند. در شرایط فعلی دست ایران بسته نیست و در موضوع برجام امروز اصلاً کشور ما منزوی نیست و بخش اعظم نظام جهانی ایران را همراهی می‌نماید.

مواضعی که ترامپ در سخنرانی اخیر خود در خصوص برجام اعلام کرد تنها باعث عدم تعادل در بازار به صورت مقطعی خواهد شد و تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی کمی دشوار می‌کند اما در عمل تاثیر بزرگی بر اقتصاد ایران ندارد و تفاوت خاصی در وضعیت اقتصادی ایران ایجاد نخواهد شد. برخلاف پیش‌بینی‌های نجومی که راجع به قیمت ارز مطرح می‌شد، مشاهده کردیم که پس از سخنرانی ترامپ حتی بازار سرمایه که نسبت به بازارهای دیگر درباره مسائل سریع واکنش نشان می‌دهند، با هیچ هیجانی مواجه نشد.

اگرچه برخی مشکلات داخلی در اقتصاد ایران وجود دارد، اما به طور قطع، حرف‌های دونالد ترامپ، برای اقتصاد پرمزیت و با استعدادهای بالقوه متعدد ایران، از مرز و نفت و معدن گرفته تا نیروی انسانی و تولیدکنندگانی متحد، دیگر یک تهدید نیست؛ چراکه سخت‌ترین شرایط تحریم اقتصادی که اروپا و آمریکا را در اجرا متحد کرده بود، توسط کشورمان به سلامت پشت سر گذاشته شده و کوله‌باری از تجربه‌ای به دست آمده که صادرات غیرنفتی‌اش، در همان شرایط تحریم، سخت ولی ممکن بود. یعنی علیرغم همه آن تحریم های سنگین، دنیا همچنان می خواست از ایران کالا بخرد و طالب کالاهای ایرانی بود. آرامش حاکم بر بازار و اقتصاد ایران بعد از موضع گیری ترامپ، این واقعیت را به تصویر می کشد که توان، اقتدار و نفوذ منطقه ای و بین­المللی ایران در سالیان اخیر، بیش از پیش فزونی یافته است.

ما باید تلاش کنیم که در کانون توجه قرار نگیریم، جانب داری های سیاسی را کنار گذاشته و بیشتر به توانایی خودمان فکر کنیم. یقینا اتکای به تولید داخلی و حمایت فزاینده از آن، در راستای حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی، ضرورتی است که باید به عنوان محوری ترین اولویت مد نظر دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز در عرصه اقتصادی کشور قرار گیرد. اقتصاد کشور در مسیر خوبی قرار گرفته و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اثر خود را گذاشته‌اند و برخلاف حرف‌هایی که مطرح می‌شد، دولت به اقتصاد مقاومتی باور داشته و در راستای تحقق آن گام برداشته است.

بر این اساس، اگر تا سه ماه آینده تصمیم کنگره بر عدم پایبندی به برجام باشد، بایستی با حفظ انسجام و وحدت داخلی، جایگزین‌های مناسبی برای روابط اقتصادی و تجاری خود پیدا کنیم. اگر چه ممکن است از لحاظ روانی این مسئله مقداری تاثیر داشته باشد اما اگر بتوانیم مشکلات خودمان را در داخل حل کنیم و در مسائل اقتصادی و سیاسی درایت داشته باشیم، نتیجه این تصمیم تاثیر چندانی بر اقتصاد ما نمی‌گذارد.

تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی ضرورت دیگری است حصول هر چه مطلوب تر آن مستلزم توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر است. به واقع هر آنچه ضریب سرمایه گذاری خارجی در ایران تقویت شود علاوه بر دستیابی هر چه بیشتر به توفیقات اقتصادی، به الزام به همکاری کشورهای طرف با ایران نیز منتهی خواهد شد.

بالطبع، با اشتراک منافع کشورهای خارجی در ایران(ضمن عنایت به تامین منافع و مصالح ملی) هم راستایی و همگامی سرمایه گذاران خارجی و متولیان سیاسی آنها نیز با ایران تقویت خواهد شد و این امر ضرورتی است که بقاء شکسته شدن اجماع جهانی علیه ایران را تقویت خواهد کرد. در پایان حفظ وحدت و همدلی میان جناح هاو جریان­های سیاسی کشور و مردم ضرورت دیگری است که همچون گذشته تضمین کننده منافع ملی و میهنی این مرز وبوم خواهد بود.