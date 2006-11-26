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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۷:۱۱

همایش تخصصی هنرهای تجسمی در کرج برگزار شد

نخستین روز دومین همایش تخصصی هنرهای تجسمی صبح امروز با حضور جمع کثیری از هنرمندان در کتابخانه مرکزی کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی ذاکری در نخستین روز همایش تخصصی هنرهای تجسمی در کرج گفت: "هم اکنون نقاشان کمتر به ریشه های واقعی فرهنگ و هنر کشور خودمان توجه دارند و این موضوع باعث می شود آثار چندان ماندگاری خلق نشوند."

وی در ادامه افزود: "پرداختن به فرهنگ و هنر اصیل به معنای بازگشت به گذشته نیست، بلکه می توان با نگاهی به گذشته به نوآوری در نقاشی پرداخت. هنرمندان جوان به صرف مطالعه و استفاده از محضر استادان فن نمی توانند تبدیل به نقاشان قابل شوند، بلکه باید به تجربه های تازه رو آورند تا آثار متناسب با فرهنگ کشور و نیز بدیع خلق شود."

وی تصریح کرد: "هنرمندان بزرگ و بنام جهان همگی در سایه تجربه آثار نو و رسیدن به آمال بزرگ موفق به جاودانگی شده اند، در حالی که بسیاری از هنرمندان امروز دنبال تقلید و مطالعه بی ثمر در خصوص هنر هستند."

ذاکری سرانه بازدید از نمایشگاههای نقاشی را در ایران ناچیز خواند و یادآور شد: "نمایشگاههای نقاشی در دنیا بازدیدکنندگان بی شمار دارند، در حالی که بینندگان آثار هنرمندان ایرانی در بسیاری مواقع منحصر به نزدیکان و آشنایان و روزهای اول نمایشگاه است."

کد مطلب 412344

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