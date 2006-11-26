همایش تخصصی هنرهای تجسمی در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی ذاکری در نخستین روز همایش تخصصی هنرهای تجسمی در کرج گفت: "هم اکنون نقاشان کمتر به ریشه های واقعی فرهنگ و هنر کشور خودمان توجه دارند و این موضوع باعث می شود آثار چندان ماندگاری خلق نشوند."

وی در ادامه افزود: "پرداختن به فرهنگ و هنر اصیل به معنای بازگشت به گذشته نیست، بلکه می توان با نگاهی به گذشته به نوآوری در نقاشی پرداخت. هنرمندان جوان به صرف مطالعه و استفاده از محضر استادان فن نمی توانند تبدیل به نقاشان قابل شوند، بلکه باید به تجربه های تازه رو آورند تا آثار متناسب با فرهنگ کشور و نیز بدیع خلق شود."

وی تصریح کرد: "هنرمندان بزرگ و بنام جهان همگی در سایه تجربه آثار نو و رسیدن به آمال بزرگ موفق به جاودانگی شده اند، در حالی که بسیاری از هنرمندان امروز دنبال تقلید و مطالعه بی ثمر در خصوص هنر هستند."

ذاکری سرانه بازدید از نمایشگاههای نقاشی را در ایران ناچیز خواند و یادآور شد: "نمایشگاههای نقاشی در دنیا بازدیدکنندگان بی شمار دارند، در حالی که بینندگان آثار هنرمندان ایرانی در بسیاری مواقع منحصر به نزدیکان و آشنایان و روزهای اول نمایشگاه است."