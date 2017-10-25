استارت قلعه نویی برای تغییرات در ذوب آهن اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تا پایان هفته دهم رقابت های لیگ برتر با کسب ۱۲ امتیاز در رده هشتم قرار گرفته است و در آخرین دیدارش نیز با نتیجه 3 بر صفر مغلوب میهمان خود پارس جنوبی جم شد.

تیمی که هواداران ذوب آهن اصفهان انتظار داشتند با حضور امیر قلعه نویی در راس کادر فنی اش به یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ برتر تبدیل شود اما این اتفاق تا اینجای فصل نیفتاده است تا انتقادها از قلعه نویی شروع شود.

سرمربی ذوب آهن نیز که بابت باخت سنگین تیمش در بازی با پارس جنوبی جم ناراحت است به چند بازیکن خود هشدار داده است با ادامه این روند جایی در لیست بازیکنان ذوب آهن در نیم فصل دوم نخواهند داشت و این باشگاه هم دنبال بازیکنان جدید خواهد رفت.