ابوالحسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۶ روز برگزاری نمایشگاه کتاب خراسان شمالی، ویژهبرنامههای مختلف فرهنگی، هنری، آموزشی و کارگاهی در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار میشود.
حیدری با اشاره به افتتاح دهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی در روز چهارشنبه سوم آبان ماه جاری، تصریح کرد: دو برنامه جنبی تصویرسازی کتاب کودک ساعت ۱۶و ۳۰ دقیقه و کارگاه داستاننویسی خلاق ساعت ۱۸ این روز برگزار خواهد شد.
وی بابیان اینکه در پنج روز باقیمانده از نمایشگاه، روزانه یک برنامه جانبی در نوبت صبح ساعت ۹و۳۰ دقیقه و دو برنامه در نوبت عصر در ساعتهای۱۶و ۳۰ و ۱۸ برگزار میشود، کارگاه نوشتن خلاق، نشست تخصصی فیلمنامهنویسی و کارگاه معیارهای انتخاب کتاب برای کودکان را از برنامههای روز دوم نمایشگاه برشمرد.
سرپرست معاونت هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: نشست آموزشی کتابداران، رونمایی از کتاب و شبشعر آیینی ازجمله برنامههای جانبی دهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی است که برای سومین روز این نمایشگاه تدارک دیدهشده است.
حیدری اظهار کرد: در چهارمین روز نمایشگاه که مصادف با ۶ آبان ماه جاری است، سه برنامه با محورهای توسعه کتابخوانی مدارس و رونمایی از کتب فرهنگیان، اصول مصرف رسانه و نیز ادبیات طنز و جشن امضای کتاب آبنبات پستهای برگزار میشود.
وی گفت: برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان هنر برای کودکان در نوبت صبح و کارگاه نماز و خانواده و نیز مشاعره در نوبت عصر از برنامههای پنجمین روز برپایی نمایشگاه کتاب خراسان شمالی است.
وی برگزاری نشست تخصصی چگونه کتاب بخوانیم، کارگاه ایده یابی در هنر و ادبیات و نیز نمایشنامه خوانی را از برنامههای روز پایانی دهمین نمایشگاه کتاب استان برشمرد.
مسئول کمیته برنامههای جنبی و سمعی و بصری دهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی افزود: نمایشگاههای جنبی ازجمله نمایشگاه کاریکاتور اقتصاد مقاومتی- نمایشگاه تصویرسازی اعجاز علمی قرآن کریم طی ایام برگزاری نمایشگاه کتاب در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برپا خواهد بود.
حیدری تصریح کرد: همچنین برنامههای مختلف فرهنگی و هنری ازجمله شعر و قصهگویی، آموزش کتاب سازی، ایستگاه نقاشی، کارگاه کاردستی کودکان، کتابت و خوشنویسی، اوریگامی(کاغذ و تا)، غرفه مشاوره کتاب، تصویرسازی کتاب کودک و اکران و نقد فیلم نیز بهصورت همهروزه در محل نمایشگاه برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی با حضور ۲۸۶ ناشر ملی و استانی سوم تا هشتم آبان ماه جاری در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار میشود.
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