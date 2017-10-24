۲۰۰روستای هرمزگان فاقد آب آشامیدنی/کودکانی که چشم انتظار آب هستند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: به بی آبی فکر نکن، چشمهایت را ببند و سهم خودت را تجسم کن، دستهای کوچک و سبزت را خیس تصور کن، به خورشید فکر کن ولی نه آنقدر که رویاهایت بسوزد و خشک شود، تانکرهای آب را جدا جدا تصور نکن. به گیاه فکر کن که می‌توانست سهم کوچک تو از زندگی باشد. به آب فکر کن. تلخ نه، شور نه، آلوده نه، به آب زلال که تانکرها به ارمغانش نیاورده باشند. به آبی فکر کن که باشد، همیشه باشد، همیشگی باشد.

مادران روستانشین که هر شب قصه های آب و باران را برای کودکان خود می گویند و این کودکان با قصه ها و به امید تعبیرشان به خواب می روند. کودکان روستاهای جاسک که از بی آبی رنج می برند هر روز به امید دیدن تانکرهای آبرسانی چشم به جاده می دوزند تا با دیدن تانکرها دست به سوی آسمان دراز کنند و دعای شکر به جا آورند.

کمبود آب هر روز بیش از پیش در جهان حس می شود و کسانی که این کمبود را بیش از سایرین حس می کنند بی شک ساکنان شهرهای بزرگ نیستند که هر لحظه اراده کنند شیرهای آب را باز کرده با خاطری آسوده از آن استفاده می کنند بلکه ساکنان مناطق محروم و روستائیان که به هر دلیل زیرساخت ها دیر به آنها رسیده و یا ندارند اولین شاکیان کمبود این مایه حیاتی هستند.

بر اساس آمارهای ارائه شده وزارت نیرو استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان جزو استان های کم بارش کشور گزارش شده اند. «فقدان تدوین طرح جامع خشکسالی در هرمزگان» موضوعی است که از سوی متولیان امور آب استان بارها مطرح شده است و به عنوان حلقه گمشده برنامه ریزی جهت تامین آب در شرایط اضطراری و بحرانی در بخش های کشاورزی، صنعت و شرب مورد تاکید است اما متاسفانه علیرغم تکرار این موضوع هنوز اقدام موثری از سوی مسئولان صورت نگرفته است.

در وضعیت فعلی خشکسالی و بارش کم باران ۸۵ درصد چاههای آبشرب دچار بی آبی، کاهش آبدهی و یا شوری شده اند. کم آبی مشکلی است که از گذشته های دور با نام استان هرمزگان اجین شده و به علت کمبود بارندگی همواره ذخایر سدهای این استان با کمبود مواجه بوده است.

۲۰۰ روستای هرمزگان فاقد آب آشامیدنی و سیستم آبرسانی

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت روستاهای فاقد آب در استان هرمزگان با بیان اینکه متوسط نرخ روستا نشین هرمزگان ۴۶ درصد است که ۲۱ درصد بالاتر از رقم متناظر ملی است، بیان داشت: ۷۵درصد از کل روستاهای استان از نعمت اب برخوردار هستند، آبرسانی به روستاهای استان از ۶۱ درصد چاه، چشمه و قنات،۲۴ درصد آبشیرینکن و ۱۵ درصد سایر انشعابات تامین می شود.

ضرورت بهره گیری از آب شیرین کن ها برای تامین آب روستاها

عبدالحمید حمزه پور درباره آبشیرینکن های بخش روستایی نیز عنوان کرد: در حال حاضر تعداد ۱۸سایت در حال بهره برداری جهت ابرسانی به ۱۹۱ روستا با ظرفیت ۲۸ هزار و ۹۲۵ مترمکعب در شبانه روز (۱۰.۵میلیون مترمکعب در سال)، ۹سایت در حال ساخت جهت آبرسانی ۵۴روستا با تولید ۱۳ هزار و ۷۵۰ مترمکعب در شبانه روز(۵ میلیون مترمکعب در سال)، ۲ سایت در مرحله عقد قرارداد جهت آبرسانی به ۲۵روستا با ظرفیت ۴هزار و ۳۰۰ مترمکعب در شبانه روز( ۱.۵۷میلیون مترمکعب در سال) و ۷ سایت در حال مطالعه جهت آبرسانی به ۴۰روستا با ظرفیت ۵۴۰۰مترمکعب در شبانه روز( ۲ میلیون مترمکعب در سال).

حمزه پور خاطرنشان کرد: تمامی این آب شیرینکن ها با مشارکت بخش خصوصی و به صورت خرید تضمینی انجام می شود.

وی در خصوص مجتمع های آبرسانی نیز اظهارداشت: تعداد ۳۰مجتمع روستایی وجود دارد که تعداد ۶۱۱روستا با جمعیتی معادل ۴میلیون و ۴۷۰ هزار و ۷۲ نفررا تحت پوشش دارد همچنین اعتبار هزینه شده برای مجتمع های آبرسانی روستایی هرمزگان هزار و ۱۷ میلیارد ریال بوده و اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل این مجتمع ها ۵۰۵۳ میلیارد ریال‏ است.

حمزه پور مسائلی پیرامون برخی مشکلات آبرسانی روستایی استان مطرح کرد و گفت: ۲۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار فاقد اب اشامیدنی و تاسیسات آبرسانی هستند که باید با توجه به شرایط موجود نسبت به آبرسانی آنها نیز برنامه ریزی های لازم صورت بگیرد.

فرسودگی شبکه های آبرسانی چالش آبفا روستایی

وی تصریح کرد: یکی از بزرگترین چالش های موجود این شرکت وجود شبکه های فرسوده است که پرت آب زیادی را به همراه دارد و برای رفع این مشکل بودجه لازم در نظر گرفته نشده همچنین در حال حاضر تعداد ۱۰۰ روستا همچنان با تانکر ابرسانی می شوند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان کمبود منابع ابی را بزرگترین مشکل پیش روی استان دانست و گفت: این مشکل ناشی از برداشت های بی رویه،تدوام خشکسالی، شرایط خاص جغرافیایی و اب و هوایی همچنین تغییر اقلیم است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان نیز در این خصوص گفت: امیدواریم با بهره‌برداری و افتتاح پروژه‌های در دست اجرا، آب‌رسانی در مناطق شهری و روستایی هرمزگان به وضعیت مطلوب و ایده‌آل برسد.

رضا مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: این پروژه‌ها باید با کیفیت مناسب اجرا شود و مدیران نیز باید از روند اجرای پروژه‌ها به طور مستمر بازدید داشته باشند و گزارش بازدید و نظارت را به حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ارسال کنند.

وی ادامه داد: امیدواریم با بهره‌برداری و افتتاح پروژه‌های در دست اجرا، آب‌رسانی در مناطق شهری و روستایی هرمزگان به وضعیت مطلوب و ایده‌آل برسد.

کل روستاهای استان هزار و ۷۱۵ روستا است که تعداد هزار و ۲۸۲ روستا دارای شبکه و تاسیسات هستند و روستاهای بالای ۲۰ خانوار ۱۳۳۱ روستا هستند که ۱۱۴۰روستا دارای شبکه و تاسیسات می باشد.