به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، بیست و پنجمین جلسه کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران با حضور هیات رییسه، نایب رییس اتاق ایران، معاون سازمان گردشگری کشور، کارشناسان و فعالان گردشگری عصر روز گذشته برگزار شد.

در این برنامه احمد اصغری رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اشاره به اینکه توسعه صنعت گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی پویا و تاثیرگذار نیازمند تعامل سازنده میان قانونگذاران، مجریان و بخش خصوصی است، گفت: بخش قانونگذاری با تأمین قوانین، مقررات و بسترهای حقوقی لازم، مجریان را در مسیر برنامه ریزی و اجرای اقدامات لازم حمایت و پشتیبانی میکنند تا از طریق آن بخش خصوصی بتواند با کمترین دغدغه، چرخ اقتصاد گردشگری را به تحرک درآورد.

رییس کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: متاسفانه گزارش‌های و آمارهای داخلی و خارجی و شواهد و اظهارات بخش خصوصی حاکی از آن است که بخش خصوصی گردشگری به دلیل چالشهای موجود در بخش قوانین، دستورالعمل‌ها و فرایندهای ناکارآمد و به روز نشده، از اثر بخشی و کارآیی لازم برخوردار نیستند.

وی با اشاره به خلاصه ای از اهم اقدامات کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران طی ۲ سال گذشته، ادامه داد: برگزاری ۹ نشست تخصصی مانند ارائه راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی دانشگاههای کشور، توسعه گردشگری، ضرورت اقتصاد مقاومتی، چالشهای فراروی صنایع دستی، راهکارها و فرصتها، نشست بازاریابی در گردشگری ورزشی، توسعه گردشگری پایدار و توانمندی اقتصادی جوامع محلی، بررسی نقش و عملکرد استارتاپ های گردشگری، تجاری سازی در ورزش و غیره از جمله اقدامات انجام شده در بخش های مختلف فعالیت کمیسیون بوده است.

اصغری تصریح کرد: خوشخبتانه کمیسیون به عنوان نماینده ای از بخش خصوصی حضور جدی در نمایشگاههای بین المللی گردشگری و صنایع وابسته مانند ITB برلین، فیتور اسپانیا، نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی اکراین، گردشگری سلامت عمان و غیره داشته است.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اشاره به اینکه گردشگری برای کشوری مانند ایران که وابستگی شدید به درآمدهای نفتی دارد، می‌تواند به عنوان راهی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تک‌محصولی باشد، اظهار کرد: هدف اقتصاد مقاومتی بازسازی و احیای اقتصاد ملی است. اقتصاد مقاومتی به کاهش وابستگی‌ها و تاکید روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است.

وی با اشاره به اینکه برای رشد صنعت گردشگری باید زیرساخت‌های این صنعت فراهم گردد تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی نسبت به این امر سوق یابند، گفت: در این میان می‌توان از تجربه کشورهای موفق در این عرصه نیز بهره برد.

اصغری خاطرنشان کرد: بر اساس سند بیست ساله چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴ باید ۲۰ میلیون گردشگری به کشورمان وارد شوند که برای تحقق چشم‌انداز در نظر گرفته‌شده باید از هم‌اکنون تلاش شود تا زیرساختار این امر مهم فراهم شود.

ضرورت جبران عقب ماندگی صنعت گردشگری در چشم انداز توسعه کشور

در ادامه حسین سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه امروزه اکثر کشورهای دنیا به دنبال خلق ارزش افزوده از طریق توجه به بخش های مختلف از جمله صنعت گردشگری هستند، گفت: این در حالیست که متاسفانه هم اکنون از برنامه مشخص شده در چشم انداز صنعت گردشگری کشورمان عقب هستیم.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بر اساس چشم انداز کشور باید در سال ۱۴۰۴ به جذب بیست میلیون گردشگر دست یابیم، اظهار کرد: اگر قرار بود طبق برنامه حرکت کنیم هم اکنون باید حدود ۱۳ میلیون گردشگر را پذیرش می کردیم در حالی که این رقم درحال حاضر حدود ۶ میلیون گردشگر است.

وی با اشاره به اینکه باید نگاه ویژه به صنعت گردشگری کشور صورت بگیرد، افزود: گردشگری دارای بخش های مختلفی است که در صورت توجه به آنها می توان شاهد شکوفایی اقتصادی بود؛ به عنوان مثال فضای کسب و کار صنعت گردشگری کشورمان به دلیل وجود مقررات دست و پاگیر با مشکل مواجه است در صورتی که می توانست به رونق اقتصادی کمک کند.

سلاح ورزی با بیان اینکه باید صدور مجوزهای فعالیت در حوزه گردشگری را تسهیل کینم، تصریح کرد: بر این اساس می توان از پنجره واحد بهره مناسبی گرفت.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه آموزش افراد برای فعالیت در صنعت گردشگری نیز اهمیت زیادی دارد، ادامه داد: هم اکنون برای تربیت نیروی ماهر با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵۰ اتاق مشترک با کشورهای مختلف در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وجود دارد، گفت: این مهم ظرفیت مناسبی برای کمک به صنعت گردشگری است.

سلاح ورزی با اشاره به اینکه تاسیس دفاتر بازاریابی برای جذب گردشگر اهمیت زیادی دارد که می توان برای تحقق این مهم از ظرفیت اتاق ایران بهره برد، تصریح کرد: کمیته مشترک گردشگری اتاق ایران و سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری به دلیل تغییرات مدیریتی نتوانسته به طور شایسته فعالیت کند لذا امیدواریم با مدیریت جدید سازمان مذکور، خلاء گذشته برطرف و بتوان به صنعت گردشگری کشور کمک کنیم.

بزودی از داشبورد گردشگری کشور رونمایی خواهد شد

همچنین محمد محب ‌خدایی با اشاره به اینکه برای فعالیت در صنعت گردشگری نیاز به برنامه ریزی دقیق وجود دارد، گفت: خوشبختانه کشورمان دارای ظرفیت های تاریخی و طبیعی بسیاری است اما رویدادی برای افزایش جذب گردشگر در کشور وجود ندارد.

معاون گردشگری سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری با بیان اینکه بر اساس ارزیابی های صورت گرفته مشوق هایی که در کشورمان برای صنعت گردشگری ارائه می شود در کشورهایی مانند چین، آمریکا، فرانسه، مالزی، ترکیه و ژاپن نیز ارائه می شود، افزود: اما متاسفانه قمیت تمام شده در صنعت گردشگری کشورمان خیلی زیاد است.

وی با اشاره به اینکه اصل صدور مجوزهای مربوط به حوزه گردشگری در دست سازمان نیست، ادامه داد: بر این اساس بخش خصوصی باید تغییر نگرش دهد زیرا سازمان نمی تواند برای کوچکترین اقدامات قانون تبیین کند؛ از این رو باید با هماهنگی و برنامه ریزی مشکلات را از سر راه برداشت.

محب خدایی با اشاره به اینکه مبانی برنامه ریزی بخش دولتی و خصوصی در حوزه گردشگری یکسان نیست، افزود: باید تلاش کرد که این مبانی را به همدیگر نزدیک کرد تا بتوان عرصه مذکور را شتاب بخشید.

معاون گردشگری کشور با بیان اینکه صنعت گردشگری مولد، شتاب دهنده و کاتالیزگر بخش های مختلف است، تصریح کرد: صنعت گردشگری می تواند به عنوان مکمل صنایع دیگر سبب تجاری سازی ظرفیت ها شود.

وی با اشاره به اینکه هنوز برخی باور ندارند که برنامه ریزی صنعت گردشگری با سایر بخش های دیگر متفاوت است، تصریح کرد: بر این اساس باید از همه ظرفیت های کشور بهره برد؛ به عنوان مثال به موضوعاتی مانند بوم گردی و غیره توجه بیشتری شود.

محب خدایی با اشاره به اینکه به زودی از داشبورد گردشگری کشور رونمایی خواهد شد، افزود: خوشبختانه در این میان سایت تقویم گردشگری کشور نیز راه اندازی شده است.

معاون گردشگری کشور ضمن اشاره به اینکه بخش خصوصی باید تولید فکر در عرصه گردشگری کند و در این میان به سازمان کمک کند که این مهم به قانون تبدیل و اجرایی شود، اظهار کرد: بر این اساس اتاق ایران می تواند به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی نقش کلیدی ایفا کند.

وی تصریح کرد: در دیدار با تعدادی از هتلداران و هلدینگ های زیرمجموعه‌شان متوجه شدم که ۵۰ درصد ظرفیت هتل ها خالی است و همین امر سبب شده قیمت ها افزایش یابد؛ این مهم در حالیست که هلدینگ های مربوط به جذب گردشگر نیز اقدامی برای افزایش جذی نمی کردند زیرا قیمت هتل ها بالا بود؛ این مهم نشان دهنده عدم برنامه ریزی و هماهنگی بین بخش های مختلف است.

محب خدایی با اشاره به اینکه باید به بخش های مختلف صنعت گردشگری مانند گردشگری ورزشی، مذهبی، طبیعی، سلامت، نمایشگاهی و غیره نیز توجه شود، تصریح کرد: با توجه به همسویی که هم اکنون در کشور برای ارتقاء جایگاه گردشگری بوجود آمده، ضرورت دارد با همکاری بخش های مختلف به سرعت بخشیدن این راه کمک کنیم.

همچنین واگذاری امور به استانها و تمرکز زدایی از پایتخت، تسهیل صدور مجوزهای گردشگری، اصلاح قوانین و مقررات صنعت گردشگری، نبود زیرساخت لازم در روستاهای هدف گردشگری، معرفی جاذبه های گردشگری کشورمان در رسانه‌های بین‌المللی، ساماندهی تشکل های مرتبط با گردشگری و غیره از جمله دغدغه های فعالان بخش خصوصی بود که در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون گردشگری، اقتصادورزش و اقتصادهنر اتاق ایران مطرح شد.