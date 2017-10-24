صادرات ۱۲۱ میلیون دلار انواع آبزیان در پنج ماهه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عیسی گلشاهی، مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار صادرات آبزیان سازمان شیلات ایران، میزان صادرات محصولات آبزی کشور به لحاظ وزنی طی ۵ ماهه نخست امسال را ۳۹ هزار تن عنوان کرد.

وی اظهار داشت: میزان صادرات کنسرو تن ماهی در پنج ماهه امسال حدود ۳۵۰ تن به ارزش ۱.۶ میلیون دلار بوده؛ این در حالی است که در ایران، سالانه ۸۰۰ میلیون عدد کنسرو ماهی تن در استان هایی همچون سیستان و بلوچستان، هرمزگان، اصفهان، گیلان و البرز تولید می شود.

گلشاهی با بیان این که ایران بزرگترین صیدکننده ماهی تن در غرب اقیانوس هند است، اعلام کرد: صیادان ما سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار تن ماهی تن صید می کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۴۲ واحد صنعتی فرآوری آبزیان و ۱۴۰ واحد کنسرو سازی در کشور فعال هستند.

مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار صادرات آبزیان سازمان شیلات ایران در مورد صادرات سال ۹۵ نیز خاطر نشان کرد: سال گذشته ۱۱۰ هزار تن انواع آبزیان شامل ماهی و میگو صادر کردیم و بیشترین صادرات به روسیه، محصولات قزل آلا و میگو بوده است.

وی ارزش این صادرات را بالغ بر ۴۱۲ میلیون دلار عنوان کرد.

گلشاهی با اشاره به تولید یک میلیون و ۱۰۰هزارتن آبزی در کشور تصریح کرد: از این میزان ۶۰۰ هزار تن از دریا صید می شود و ۵۰۰ هزار تن پرورشی هستند.

وی افزود: از ۵۰۰ هزار تن آبزیان پرورشی حدود ۱۶۰ هزار تن مربوط به ماهی قزل آلا است.

گلشاهی ادامه داد: ایران بزرگترین تولید کننده قزل آلای آب شیرین در دنیا است و اخیرا تولید این گونه ماهی را در آب دریا شروع کرده ایم.

وی گفت: تولید سرانه ماهی در کشور نزدیک به ۱۳ کیلوگرم و مصرف سرانه حدود ۱۰.۶ کیلوگرم برای هر نفر است.