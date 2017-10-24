استقرار تیم های بهداشتی در مرزهای عبوری زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند در مراسم اعزام کاروان بهداشت و درمان اربعین که صبح سه شنبه با حضور وزیر بهداشت در محل برگزاری مانورهای امداد و نجات برگزار شد، افزود: امروز کاروان سلامت وزارت بهداشت جهت ارایه خدمات سلامت به زائرین اربعین حسینی اعزام می شوند که شامل پزشکان، پیراپزشکان و نیروهای فوریت های پزشکی است. در عین حال کارشناسان بهداشت محیط و مرکز مدیریت بیماری های واگیر نیز این کاروان را همراهی می کنند.

وی با بیان اینکه کاروان بهداشت و درمان اربعین در ۴ مرز غربی کشور مستقر می شوند، گفت: البته اقدامات ما در مرزهای شرقی هم از سوی متخصصین بهداشتی آغاز شده است. زیرا برخی از برادران و خواهران از افغانستان و پاکستان نیز برای حضور در مراسم اربعین وارد می شوند. بر این اساس غربالگری بهداشتی و مدیریت بیماریهای واگیر در این بخش بسیار ضرورت دارد.

کولیوند با بیان اینکه همکاران فوریتهای پزشکی هم در پایگاههای اورژانس مستقر هستند و خدمات جاده ای را ارایه می دهند، گفت: این نیروها در مرزها هم مستقر خواهند شد. در عین حال در مرزهای غربی ۴ بیمارستان صحرایی و بیمارستان cbrn و ۴ بیمارستان جنرال فعالیت می کنند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور از ایجاد هشت بیمارستان صحرایی ۳۵ تا ۶۰ تخت خوابی در مرزهای ایران و عراق خبر داد و گفت: در طول مسیر کرمانشاه تا قصرشیرین در هر ۱۰ کیلومتر یک آمبولانس و در هر ۱۵ کیلومتر یک اتوبوس آمبولانس قرار دارد که هر اتوبوس آمبولانس خودش به مثابه یک درمانگاه است.

کولیوند همچنین گفت: برای مراسم اربعین حسینی یکسال در حال برنامه ریزی بودیم و امکاناتمان نسبت به سال قبل سه برابر شده است و کاروان سلامت ما در چهار مرز خسروی، مهران، چذابه و شلمچه مستقر می شوند.

وی با بیان اینکه تعداد ۸۰۰ آمبولانس در ۴ مرز مستقر می شوند، گفت: همه همکاران بهداشت محیط و مرکز مبارزه با بیماریهای واگیر در مراکز توزیع غذا نظارت و کنترل دارند.

کولیوند ادامه داد: زیرساختهای اصلی بیمارستان های مهران، قصرشیرین و سرپل ذهاب تکمیل شده و تختهای ویژه آنها گسترش یافته است.در عین حال امسال دیالیز سیار و خدمات دندان پزشکی پرتابل هم به خدمات وزارت بهداشت اضافه می شوند.

وی اظهار کرد: ۱۰۰ نفر از همکاران فوریت های پزشکی در عراق در ۴ قرارگاه نجف، کربلا، سامرا و کاظمین حضور دارند و بیمارانی را که در مراکز درمانی عراق بستری می شوند را پایش می کنند. همچنین تعدادی متخصص داخلی، زنان، مغز و اعصاب و دیگر تخصص ها را برای بیمارستانهای عراق اعزام کردیم.

کولیوند گفت: چهار درمانگاه در نجف و کربلا و ۸ موکب بین راهی از سوی مرکز حج هلال احمر ارائه خدمت می کنند. همچنین نیروهای ما در عراق با کارت های بهداشتی عراق بر موکب ها نظارت می کنند.