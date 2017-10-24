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۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹

شهردار اردبیل خبر داد؛

۲۲۰ هزار تن آسفالت‌ریزی در معابر اردبیل انجام شد

۲۲۰ هزار تن آسفالت‌ریزی در معابر اردبیل انجام شد

اردبیل – شهردار اردبیل گفت: در هفت‌ماهه نخست امسال ۲۲۰ هزار تن آسفالت‌ریزی در معابر این شهر انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های آسفالت‌ریزی در اردبیل تصریح کرد: در ابتدای سال آسفالت‌ریزی به میزان ۲۰۰ هزار تن را برنامه‌ریزی کرده بودیم که نه تنها محقق شده بلکه ۲۰ هزار تن مازاد نیز آسفالت‌ریزی انجام شد.

وی افزود: با توجه به اینکه بهبود آسفالت معابر از دغدغه‌های شهروندان است، شهرداری از ابتدای سال با جدیت این مهم را دنبال کرده و توانستیم به برنامه پیش‌بینی شده دست یابیم.

شهردار اردبیل با تأکید به کیفی سازی آسفالت معابر در سال جاری اضافه کرد: آسفالت‌ریزی در تمامی مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل انجام شده است.

لطف‌اللهیان با اذعان به اینکه آسفالت‌ریزی شرایط خاص جوی را نیازمند است، متذکر شد: تا زمانی که شرایط جوی مطلوب باشد، آسفالت‌ریزی تداوم خواهد داشت.

وی تأکید کرد: علاوه بر آسفالت‌ریزی شهرداری در نظر دارد در فرصت باقی‌مانده فصل کاری فعالیت‌های عمرانی از قبیل تعمیر جداول و پازل چینی، درزگیری سطح آسفالت، زیباسازی معابر شهری و زیرسازی آسفالت را ادامه دهد.

شهردار اردبیل با تقدیر از همکاری شهروندان در اجرای پروژه‌های عمرانی متذکر شد: به دلیل محدودیت فصل کاری شهرداری ناگزیر به استفاده حداکثری از فرصت نیمه نخست سال است.

کد مطلب 4123490
محمد میرزایی ناطق

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