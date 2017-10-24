به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطفاللهیان ظهر سهشنبه در حاشیه بازدید از پروژههای آسفالتریزی در اردبیل تصریح کرد: در ابتدای سال آسفالتریزی به میزان ۲۰۰ هزار تن را برنامهریزی کرده بودیم که نه تنها محقق شده بلکه ۲۰ هزار تن مازاد نیز آسفالتریزی انجام شد.
وی افزود: با توجه به اینکه بهبود آسفالت معابر از دغدغههای شهروندان است، شهرداری از ابتدای سال با جدیت این مهم را دنبال کرده و توانستیم به برنامه پیشبینی شده دست یابیم.
شهردار اردبیل با تأکید به کیفی سازی آسفالت معابر در سال جاری اضافه کرد: آسفالتریزی در تمامی مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل انجام شده است.
لطفاللهیان با اذعان به اینکه آسفالتریزی شرایط خاص جوی را نیازمند است، متذکر شد: تا زمانی که شرایط جوی مطلوب باشد، آسفالتریزی تداوم خواهد داشت.
وی تأکید کرد: علاوه بر آسفالتریزی شهرداری در نظر دارد در فرصت باقیمانده فصل کاری فعالیتهای عمرانی از قبیل تعمیر جداول و پازل چینی، درزگیری سطح آسفالت، زیباسازی معابر شهری و زیرسازی آسفالت را ادامه دهد.
شهردار اردبیل با تقدیر از همکاری شهروندان در اجرای پروژههای عمرانی متذکر شد: به دلیل محدودیت فصل کاری شهرداری ناگزیر به استفاده حداکثری از فرصت نیمه نخست سال است.
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