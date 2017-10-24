به گزارش خبرنگار مهر، حسین ادیبی پیش از ظهر سه شنبه در جمع فعالان تشکل های مذهبی اظهار داشت: پنجمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی جمعه پنجم آبان در سطح شهرستان های استان برگزار می‌شود.

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: اهداف تشکیل این شورا ساماندهی هیئات مذهبی برای نقش آفرینی تشکل های مذکور در کاهش آسیب های اجتماعی است.

وی ادامه داد: از دیگر اهداف تشکیل شورای هیئت های مذهبی می​ توان به ایجاد انسجام و تحکیم وحدت وحدت و هماهنگی فکری و عملی در فعالیت های هیئات مذهبی اشاره کرد.

ادیبی، استفاده از توان و تجارب بالقوه و بالفعل نیروهای مذهبی و افزایش مدیریت مشارکتی در تصمیم سازی فرهنگی را از موارد مهم توانمندی های شورای هیئات مذهبی عنوان کرد.