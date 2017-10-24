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۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۲۶

مسئول تشکل های دینی بوشهر:

پنجمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی استان بوشهر برگزار می‌شود

پنجمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی استان بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر از برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ادیبی پیش از ظهر سه شنبه در جمع فعالان تشکل های مذهبی اظهار داشت: پنجمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی جمعه پنجم آبان در سطح شهرستان های استان برگزار می‌شود.

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: اهداف تشکیل این شورا ساماندهی هیئات مذهبی برای نقش آفرینی تشکل های مذکور در کاهش آسیب های اجتماعی است.

وی ادامه داد: از دیگر اهداف تشکیل شورای هیئت های مذهبی می​ توان به ایجاد انسجام و تحکیم وحدت وحدت و هماهنگی فکری و عملی در فعالیت های هیئات مذهبی اشاره کرد.

ادیبی، استفاده از توان و تجارب بالقوه و بالفعل نیروهای مذهبی و افزایش مدیریت مشارکتی در تصمیم سازی فرهنگی را از موارد مهم توانمندی های شورای هیئات مذهبی عنوان کرد.

کد مطلب 4123494

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