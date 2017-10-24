تبریز ۲۰۱۸ ظرفیت بی نظیری برای توسعه گردشگری آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پورمهدی سه شنبه در نشست بررسی راهکارهای تسهیل تورهای ورودی با حضور مسئولین ستاد برنامه ریزی و اجرایی تبریز۲۰۱۸ و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی آذربایجان شرقی اظهار داشت: تبریز ۲۰۱۸ ظرفیت بی نظیر در حوزه توسعه گردشگری استان به شمار می رود که باید به نحو احسنت از این ظرفیت بهره بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: هدف از موضوع تبریز ۲۰۱۸ جذب گردشگر برای تبریز ۲۰۱۸ است، اقتصاد در عصر حاضر اقتصاد سبز و پویاست، در همین راستا هر چقدر بتوانیم اقتصاد گردشگری را رونق بخشیم آن را پربارتر کنیم، در این حوزه موفق تر خواهیم بود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد: دفاترخدمات مسافرتی به عنوان واسطه میان عرضه کننده و متقاضی نقش پررنگی در صنعت گردشگری ایفا می کنند.

وی افزود: باید بخش خصوصی و دفاتر خدمات مسافرتی استان به صورت جدی وارد میدان شوند و با همکاری مسئولان دولتی راه را برای ورود گردشگران هموارتر کنند. دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری وظیفه دارند با انجام برنامه ریزی، با ایجاد تعامل و ارتباط بیشتر در راستای جذب گردشگران فعالیت کنند.

پورمهدی در پایان گفت: مشکلات گردشگران ورودی از زمان حضور در فرودگاه کاملا احصا و از طریق مدیران دفاتر خدمات مسافرتی جمع آوری شده است و در تلاشیم بتوانیم با حل مشکلات موجود زمینه حضور هر چه بیشتر گردشگران را فراهم سازیم.