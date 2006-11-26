شهرداری باید به سازمانی کاملا فنی و تخصصی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، مشاور شهردار تهران در کنفرانس بین المللی استراتژی ها و تکنیک های حل مسئله که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد ، پیام شهردار تهران به این کنفرانس را قرائت کرد.

متن پیام شهردار تهران به کنفرانس بین المللی استراتژی ها و تکنیک های حل مسئله بدین شرح است :

به رغم برخورداری سازمان شهرداری و به عبارت کلی مدیریت شهری از عمر سازمانی از یک صد ساله متاسفانه نشانه های موجود عبور از مراحل بلوغ سازمانی و نیل به مراحل نهایی عمر سازمانی از منظر مدیریت علمی را منعکس نمی کند زیرا علی القاعده شهرداری تهران در یک حرکت پیش رونده بسوی تعالی سازمانی در ابعاد مختلف امروزی می بایست به عنوان سازمان پیشگام آخرین روش ها و متد های مدیریتی را ارائه می کرد و سایر بخش ها از این منظراز تجارب حاصله استفاده می کردند.

گذشت زمان نشان داده است که به دلیل عدم شناخت صحیح و به موقع محیط و عدم اتخاذ روش های منطفی کشف و حل مسایل سازمان شهرداری به عنوان یک سیستم باز در تعامل با مردم از یک سو و دولت ها از سوی دیگر دچار تعارض شده و در اکثر مواقع با یکی از دو قطب فوق یا هر دو دچار چالش و تنش گردیده است.

هجوم مسایل مختلف لا ینحل به عنوان یک تهدید اساسی و ویرانگر ، فکر و انرژی مدیران شهری را معطوف خود کرده و نه تنها سردرگمی در انتخاب را تحمیل کرده است بلکه در اکثر مواقع توان محدود شهرداری ها را در مقابل نیازها و مطالبات به حق مردم و مسئولان ملی به سخره گرفته است.

این واقعیت است که فقدان برنامه های آمایش سرزمینی و هادی بزرگترین دلیل بر گرفتاری های امروزی است و مهاجرت بی رویه و خارج از قاعده را موجب شده بر کسی پوشیده نیست. اما باید توجه داشت که تا زمانی که مدیریت شهری در موضع تابع بدون اختیار از این متغیر های متعدد و متنوع باشد راه به جایی نخواهد برد.

فقدان نظام برنامه ریزی مبتنی بر شناخت واقعی محیط ، عدم استفاده از آخرین آمارهای اجتماعی ، اقتصادی تکیه کردن صرف به منابع مالی بدون توجه به منابع مالی و بدون توجه به منابع مردمی از جمله موارد بی شماری است که چرخه مدیریت را در جهت تعالی و بهبود مستمر قرار نمی دهد.

برخی از این عوامل از حیطه نفوذ و قدرت مدیریت شهری خارج است و بلکه یاری و همکاری مدیریت ملی را می طلبد.اما بخشی دیگر قطعا در اختیا رمدیریت شهری می تواند باشد ، هر چند که قوانین و مقررات آن را تصریح ننماید.

چه باید کرد؟

مدیریت مبتنی بر ارزش ها و تفکرات الهی همواره به اصل تلاش مبتنی بر امید و توکل به ذات لا یزال الهی تاکید دارد . هرچند که مطالعات امروزی و آخرین دستاوردهای بشری پیرامون تعالی انسلن و سازمان نیز بعد از طی مسیری پر فراز و نشیب اجتناب از تکیه مطلق بر معیارهای فیزیکی و مادی و توجه به انسان به عنوان عامل اصلی و موجد ارزش افزوده را تجویز می کند .

بدین ترتیب محور توسعه هر سازمانی و در نهایت هر جامعه ای مدیریت بر منابع انسانی و استفاده از این نیروی لایزال در حل مسائل و مشکلات است .

شهرداری تهران با نگاهی جامع به مسائل شهری و توجه به تمامی مسئولان و دست اندرکاران امر مدیریت شهری در صدد آن است که از تجربه یک صد ساله خود به عنوان سازمانی کهن اما چابک و سازمانی کاملا فنی و تخصصی اما منعطف و متکی بر تحولات محیطی به عنوان یک سیستم فنی - اجتماعی از دستاوردهای علمی و تجارب دانشگاهی استفاده کند .

در چارچوب همین راهبرد است که حمایت از همایش های تخصصی مدیریتی از جمله این همایش در دستور کار شهرداری قرار گرفته است .

اما چرا این همایش مورد توجه قرار گرفته است ؟

لازمه حرکت به جلو فراهم آوردن مفروضات و مقدماتی است که بدون آنها معلوم نیست حرکت انجام شده واقعا روبه تعالی است یا خدای ناکرده غیر مفی .

از جمله مقدمات این امر تهیه شناسنامه ای از سازمان است خصوصا این امر هنگامی ضرورت می یابد که از عمر سازمانی زمان قابل توجهی گذشته است و سازمان در تعامل با محیطی کاملا تغییر یافته نسبت به بدو تولد چه در بعد ثمربخشی و چه در بعد اثربخشی در صدد است منشا اثرات خیر و مفید واقع شود .

شهرداری تهران این اقدام را آغاز و هم اکنون در یک جریان مطالعه خودشناسی بالینی و مرتبط با دیدگاه ها و نظرات کارشناسان ، خبرگان و مردم می داند که چه کاری انجام می دهد و یا چه کاری را بهتر است انجام دهد .

در این مرحله از نظر سیر مدیریت راهبردی توصیه می شود که چشم انداز مطلوب و مورد وفاق همگان تهیه و عوامل راهبردی موثر جهت نیل به آن شناسایی گردند طبعا در این گام نیاز است که آینده محیط شهری و حیطه جغرافیایی مورد عمل آن تعیین تکلیف گردیده و در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و کالبدی با در نظر گرفتن جنبه های ایمنی و امنیتی به طور روشن و واضح ترسیم گردد این مهم به عهده برخی از دستگاه های اجرایی دولتی و شوای محترم اسلامی شهر تهران قرار دارد و در این خصوص مطالعات و بررسی های انجام شده در قالب طرح های جامع و تفصیلی و چشم انداز شهر تهران مراحل نهایی خود را می گذراند .

مرحله بعدی آموزش نیروی انسانی شهرداری تهران جهت چذیرش دیدگاه تحول و آماده سازی سایر دست اندرکاران مدیریت شهری و شهروندان محترم برای ورود به جریان مدیریت شهری با رویکردهای نوین ارزشی و علمی می بایست مود عنایت قرار می گرفت لذا به همین منظور طرح های آموزشی تحت عنوان سلسله آموزش های کوثر که مبین این رویکرد است طراحی گردیده است .

همایش حاضر نیز بخشی از مسیر آموزشی است که مدیران و برنامه ریزان شهرداری تهران را به تعامل با اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره با تفکری نظام یافته و سیستمی دعوت می نماید .

شهرداری تهران به طور عملی و کاملا کاربردی از مرحله آموزش برای کشف مسئله تا مرحله کارگاه های همفکری برای حل مسئله همراه و هماهنگ با این همایش بین المللی حرکت نموده است .

سه مسئله پیش روی شهرداری تهران یعنی :

- چگونگی اصلاح بافت فرسوده شهری

- چگونگی همگانی نمودن فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی

- چگونگی مدیریت مشارکتی در امور شهری در راستای استفاده بهینه منابع موجود یا ابداعی

به عنوان موضوعات قابل طرح در بخش مدیریت شهری در جریان این سمینار مورد ارزیابی قرار می گیرد تا با روش های نوین برای تعالی سازمانی برآیند حل مسئله طی گردد .

امید است مجموعه مدیریت شهری تهران در فرآیندی منسجم و یکپارچه در سایه تعالیم و ارزش های اسلامی و دیدگاه برادری و اخوت آنچه که شایسته شهر تهران است به عنوان پایتخت ام القرای اسلامی با استفاده از تمام توان و کوشش خود ارائه نماید .