نمایندگان پرستاری به وزارت بهداشت رفتند/اظهارات معاون جدید

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تقابل و تنش ما بین سازمان نظام پرستاری به نمایندگی از جامعه پرستاری کشور و وزارت بهداشت، در دو سال دولت یازدهم و به دنبال انتخابات چهارمین دوره نظام پرستاری، تشدید شد. جایی که نمایندگان صنف پرستاری در مسیر مطالبه گری خواسته ها و انتظارات پرستاران، با وزارت بهداشت دچار مشکل و چالش شدند. بطوریکه شاهد برگزاری مراسم روز پرستار به صورت جداگانه بودیم و این موضوع برای اولین بار در دولت یازدهم به وقوع پیوست.

محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری، با اشاره به انتصاب معاون جدید پرستاری وزارت بهداشت، گفت: در دو جلسه دیدار و گفتگوهایی که با دکتر حضرتی داشته ایم، فضای خوبی حاکم بوده و امیدواریم که این روند تعامل و گفتگو همچنان ادامه داشته باشد.

در همین حال، دکتر علی محمد آدابی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با اشاره به طی یک دوره گسستگی میان معاونت پرستاری و جامعه پرستاری، اظهار کرد: امید می‌رود بدنه پرستاری کشور به‌ ویژه پرستاران بالین، اساتید، دانشجویان و سایر نهادهای صنفی پرستاری بتوانند بار دیگر در کنار هم جمع شوند و با اتحاد و همدلی آینده درخشانی را برای پرستاری کشور رقم بزنند.

وی، موضوع مهم در معاونت پرستاری را توجه ویژه به خواسته‌های پرستاران در بخش‌های مختلف دانست و گفت: این خواسته‌ها در بخش‌های مختلف اعم از آموزشی، پژوهشی، بالین و حتی خواسته‌های دانشجویی است.

آدابی با اظهار تأسف از اینکه در دوره پیشین به بسیاری از مسائل بی‌توجهی کامل شد، افزود: در دولت یازدهم اقدامات خودسرانه‌ای در معاونت پرستاری شکل گرفت که همگی به ضرر کیان پرستاری آکادمیک کشور تمام شد. گونه‌های مجعول و تحت‌عنوان کمک پرستاری یکساله که بهیار یکساله هم نامیده شد از جمله این اقدامات می توان نام برد که با مخالفت شدید جامعه پرستاری روبرو شد.

دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت، در دیدار و گفتگویی که با مدیران ارشد سازمان نظام پرستاری داشته است، تشکیل ۱۷ کارگروه تخصصی را مورد تاکید قرار داده و عنوان داشته است که این کارگروه ها به بررسی مسائل حوزه پرستاری می پردازند.

وی، این موضوع را نیز مورد اشاره قرار داده که در ترکیب هر یک از این کارگروه ها یک نماینده ثابت از سازمان نظام پرستاری، یک نماینده ثابت از برد پرستاری و نماینده ای از بالین براساس تخصص حضور خواهند داشت و سایر اعضای این کارگروه متغییر بوده و بسته به نیاز بین سه تا پنج کارشناس این حوزه مورد مشورت قرار می گیرند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، همچنین از تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری خبر داد و گفته است؛ کارگروهی تحت عنوان DRG به موضوع تعرفه ها و کارانه ها در قالب روش پرداخت DRG تشکیل می شود که در این کارگروه از نظرات تخصصی سازمان نظام پرستاری استفاده خواهد شد.

حضرتی، بر ضرورت حل فوری مسائل اختلافی بین گروه های پرستاری، تاکید نموده و عنوان داشته است که سعی خواهد کرد با تشکیل فوری جلسات تخصصی، مسائلی چون موضوع کمک پرستاری و تربیت پرستار بیمارستانی را به سرعت حل و فصل نماید.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، این موضوع را نیز مورد اشاره قرار داده که گذشته ها را باید به گذشته سپرد و ضروری است با همدلی و همکاری مشترک، مشکلات جامعه پرستاری را حل و فصل کنیم.