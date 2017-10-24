ترویج فرهنگ زکات با استفاده از ظرفیت مبلغان دینی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی صبح سه شنبه در نشست شورای عالی زکات استان بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر در انجام فرایض دینی و همچنین کمک به نیازمندان پیشتاز بوده ​اند و مشارکت بالایی دارند.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ زکات در جامعه، اضافه کرد: همایشی برای توجه مبلغان دینی به منظور توسعه امر زکات و اطلاع‌رسانی گسترده به جامعه هدف برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان کرد: در این همایش که با استقبال مبلغان دینی روبرو شد، توجیهات لازم برای تبلیغ زکات با توجه به بافت هر منطقه انجام شد.

وی با اشاره به تشریح اهمیت زکات برای افزایش رغبت مردم در این امر مهم، افزود: عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت در جامعه از نتایج موثر زکات است.

سروستانی با بیان اینکه پرداخت زکات کمبودهای موجود در روستاها و مناطق محروم را رفع می​ کند، ادامه داد: اطلاع ​رسانی برای اعضای ستاد زکات در مورد پروژه‌های تعریف شده از محل جمع‌آوری زکات انجام شود.