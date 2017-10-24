معیشت مشکل اصلی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح و بهره برداری از ۱۱ پروژه فرهنگی مذهبی بنیاد برکت در استان کرمان، اظهار کرد: بنیاد برکت در منطقه جنوب استان کرمان اقدامات خوبی در حوزه مدارس، مساجد و خانه عالم انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه آن چیزی که امروزه چالش مردم است، معیشت است، گفت: قلعه گنج شهر نمونه اقتصاد مقاومتی در استان کرمان بود که مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

استاندار کرمان تصریح کرد: در شهرستان محروم راور که مردم آن خدمات زیادی در راه اسلام انجام داده اند، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خدماتی را به عنوان معین اقتصادی متقبل شده است که خواهد شد و این شهر به عنوان یک شهر نمونه اقتصاد مقاومتی بعد از قلعه گنج تبدیل می شود.

توسط بنیاد برکت در استان کرمان تعداد ۳۵ مدرسه با ۱۸۷ کلاس درس با حجم سرمایه گذاری ۱۶ میلیارد تومان مورد اقدام قرار گرفته که تاکنون ۲۵ مدرسه تکمیل و به بهره برداری رسیده است و ۱۰ مدرسه دیگر در حال ساخت است. همچنین تعداد ۲۲ مسجد با حجم سرمایه گذاری ۲/۲ میلیارد تومان مورد اقدام قرار گرفته که از این تعداد ۱۱ مسجد به بهره برداری رسیده است و ۱۱ مسجد در حال ساخت است.

در این آیین ۱۱ پروژه شامل سه پروژه در کرمان، دو پروژه در کهنوج، دو پروژه در شهربابک و شهرستان های منوجان، ریگان، فهرج و نرماشیر هر کدام یک پروژه با سرمایه گذاری بالغ بر ۱/۱ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.