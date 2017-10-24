اشتاین مایر فردا در مسکو با پوتین دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهور آلمان فردا طی سفر به مسکو با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

بر این اساس گفتگو در مورد آخرین تحولات منطقه، بحران اوکراین و حضور نظامی روسیه در مرزهای شرقی اروپا از جمله موضوعات مورد گفتگوی اشتاین مایر در این سفر خواهد بود.

«نیلز آنن» سخنگوی فراکسیون پارلمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان سفر رئیس جمهور این کشور به روسیه پس از ۷ سال را یک پیام مهم سیاسی می داند.

به گفته وی با توجه به بحران های موجود در اروپا، احیای مناسبات با روسیه از جمله ملزومات کنونی در سیاست خارجی آلمان به شمار می رود.

این در حالی است که برخی گروه های سیاسی و مقامات آلمان از اشتاین مایر خواسته اند در دیدارش با مقامات روسیه، مطالبات برلین و بروکسل از مسکو را مورد تاکید قرار دهد.

در همین رابطه فعالان مدنی تاکید می کنند که رئیس جمهور آلمان در دیدار با پوتین باید بر لزوم رعایت ارزشهای مورد حمایت اروپا از جمله آزادی بیان و مسائل حقوق بشری تاکید کند.