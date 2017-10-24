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۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۳۵

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان:

اقامه نماز و ساخت مسجد مورد توجه ویژه قرار گیرد

اقامه نماز و ساخت مسجد مورد توجه ویژه قرار گیرد

کرمان- نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان با اشاره به سه اصل اساسی زندگی دینی و الهی گفت: اقامه نماز و برپایی مسجد مورد توجه ویژه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله امان الله علیمرادی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح و بهره برداری از ۱۱ پروژه فرهنگی مذهبی بنیاد برکت در استان کرمان، با اشاره به سه اصل اساسی زندگی دینی و الهی گفت: اولین اصل اساسی در زندگی دینی و الهی  ارتباط مستحکم خالق با مبدا اصلی است که با اقامه نماز محقق خواهد شد و این در حالی است که بنیاد پر برکت برکت در امر اقامه نماز و برپایی مسجد اهتمام داشته اند.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان تصریح کرد: امر پرداخت زکات  و مقاوم سازی اقتصاد جامعه که همان اقتصاد مقاومتی است یکی دیگر از اصل اساسی زندگی دینی و الهی است.

وی با اشاره به لزوم توجه به فریضتین یادآور شد: اصل امر به  معروف و نهی از منکر رکن اصلی سید الشهدا و  زندگی دینی و الهی است.

کد مطلب 4123524

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