۱۲۶ هزار کلاس درس کشور نوسازی شد/ منابع مالی جدید آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهری ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل نوسازی مدارس فارس، گفت: آنچه که طی سال های گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفت، بهبود وضعیت کلاس های درس بود.

وی ادامه داد: ۱۲۶ هزار کلاس نیازمند مرمت و نوسازی بود که انجام و سهم استان فارس نیز ۹ هزار کلاس درس بود که از میانگین کشور بیشتر شد.

معاون نوسازی مدارس کشور یادآور شد: خیرین نیز در مسیر ساخت مدارس حضور بسیار ویژه ای داشتند که ۱۰۷ هزار کلاس درس در کشور ساخته شد.

شهری با اشاره به وضعیت اعتبارات آموزش و پرورش، گفت: باید به دنبال منابع مالی دیگر باشیم و از منابع دولتی جدا شویم زیرا این اعتبارات جوابگوی نیاز نیست.

وی یادآور شد: اگر به دنبال توسعه و پیشرفت کشور هستیم باید به مدارس و آینده توجه داشت هماهنگونه که دشمنان نیز برای جوانان آینده کشور برنامه دارند و ما باید از همین امروز آنها را با شکست مواجه کنیم.