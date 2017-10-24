ثبت نام ۸۶۳۳ نفر از مردم استان برای اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان فاضلی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: از مجموع افراد ثبت نام شده، تاکنون برای صدور ویزای شش هزارو ۶۷۳ نفر اقدام شده است.

فاضلی از صدور ۳۲۰۰ ویزا تاکنون خبر داد و گفت: همچنین ۶۴۷ هزارو ۲۰۰ نفر در سطح کشور اقدام به ثبت نام کرده اند.

مدیرکل حج و زیارت استان با بیان اینکه ویزای صادره انفرادی و با اعتبار سه ماه است، گفت: زائرین به هیچ وجه بدون داشتن ویزا به مرز مراجعه نکنند.

فاضلی خاطرنشان کرد: برای سفر به عراق باید از طریق قانونی اقدام کرد و همچنین مردم باید نسبت به فعالیت افراد سودجو آگاه باشند.

وی با اشاره به اینکه قرار است زائرین استان نایبالزیاره شهدای استان باشند، گفت: فعالیت های فرهنگی و دستیابی به اهداف فرهنگی در این راستا مورد تاکید است.