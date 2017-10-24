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۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷

مدیرکل حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

ثبت نام ۸۶۳۳ نفر از مردم استان برای اربعین حسینی

ثبت نام ۸۶۳۳ نفر از مردم استان برای اربعین حسینی

یاسوج- مدیرکل حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد از ثبت نام هشت هزارو ۶۳۳ نفر از مردم استان برای اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان فاضلی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: از مجموع افراد ثبت نام شده، تاکنون برای صدور ویزای شش هزارو ۶۷۳ نفر اقدام شده است.

فاضلی از صدور ۳۲۰۰ ویزا تاکنون خبر داد و گفت: همچنین ۶۴۷ هزارو ۲۰۰ نفر در سطح کشور اقدام به ثبت نام کرده اند.

مدیرکل حج و زیارت استان با بیان اینکه ویزای صادره انفرادی و با اعتبار  سه ماه است، گفت: زائرین به هیچ وجه بدون داشتن ویزا به مرز مراجعه نکنند.

فاضلی خاطرنشان کرد: برای سفر به عراق باید از طریق قانونی اقدام کرد و همچنین مردم باید نسبت به فعالیت افراد سودجو آگاه باشند.

وی با اشاره به اینکه قرار است زائرین استان نایبالزیاره شهدای استان باشند، گفت: فعالیت های فرهنگی و دستیابی به اهداف فرهنگی در این راستا مورد تاکید است.

کد مطلب 4123533

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