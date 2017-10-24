مصرف دارو بیش از مقادیر درمانی شایع ترین علت بروز مسمومیت است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، مجید حنیفه گفت: همه ساله به علت مراجعه زیاد بیماران به مراکز درمانی ناشی از مسمومیت دارویی ۱ تا ۷ آبان را به عنوان هفته پیشگیری از مسمومیت دارویی نام گذاری کرده اند تا در این هفته بتوان با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی آمار این مسومیت ها را کاهش داد.

وی با اشاره به مصرف بیش از مقدار درمانی دارو به عنوان شایع‌ترین علت بروز مسمومیت دارویی در جهان افزود: کودکان زیر ۵ سال پرخطرترین گروه سنی از نظر بروز مسمومیت هستند.

حنیفه مصرف خود سرانه داروها بدون تجویز پزشک را از دیگر عوامل بروز مسمومیت عنوان کرد و گفت: بعضی داروهای گیاهی در صورت مصرف بیش از حد یا نابجا می توانند مسمومیت های منجر به مرگ ایجاد کنند.

وی با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و گسترش استفاده ازسیتم‌های گرمایشی گفت: با رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز از مسمومیت با گاز منوکسید کربن پیشگیری کنید.

وی افزود: خرید و فروش سم حشره کش فسفید آلومینیوم «قرص برنج» به علت سمیت بالا برای انسان ممنوع است.