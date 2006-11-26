حمید سمندریان، ایرج راد، رضا بابک، حسین مسافر آستانه و پری صابری نمایش‌های پنجمین جشنواره تئاتر کانون‌های نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را داوری می‌کنند.