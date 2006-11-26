به گزارش خبرگزاری مهر، شکرخدا گودرزی دبیر جشنواره با اعلام این خبر گفت: "استقبال دور از انتظار هنرمندان تئاتر تهران از پنجمین جشنواره تئاتر کانون های نمایشی باعث شد ستاد جشنواره نیز از استادان تئاتر کشور برای داوری آثار هنرمندان حاضر در بخش مسابقه دعوت کند."
وی در ادامه افزود: "هیئت داوران 50 نمایش را در طول جشنواره مورد ارزیابی قرار خواهند داد تا بهترین ها را از میان آنها انتخاب کنند." پنجمین جشنواره تئاتر کانون های نمایشی از 18 تا 25 آذر در فرهنگسراهای تهران برگزار می شود.
حمید سمندریان، ایرج راد، رضا بابک، حسین مسافر آستانه و پری صابری نمایشهای پنجمین جشنواره تئاتر کانونهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را داوری میکنند.
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