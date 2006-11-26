  1. هنر
  2. تئاتر
۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۶:۲۲

هیئت داوران جشنواره تئاتر کانون‌های نمایشی مشخص شد

حمید سمندریان، ایرج راد، رضا بابک، حسین مسافر آستانه و پری صابری نمایش‌های پنجمین جشنواره تئاتر کانون‌های نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را داوری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شکرخدا گودرزی دبیر جشنواره با اعلام این خبر گفت: "استقبال دور از انتظار هنرمندان تئاتر تهران از پنجمین جشنواره تئاتر کانون های نمایشی باعث شد ستاد جشنواره نیز از استادان تئاتر کشور برای داوری آثار هنرمندان حاضر در بخش مسابقه دعوت کند."

وی در ادامه افزود: "هیئت داوران 50 نمایش را در طول جشنواره مورد ارزیابی قرار خواهند داد تا بهترین ها را از میان آنها انتخاب کنند." پنجمین جشنواره تئاتر کانون های نمایشی از 18 تا 25 آذر در فرهنگسراهای تهران برگزار می شود.
کد مطلب 412354

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها