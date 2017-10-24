۱۰۰ برگزیده مرحله اول دوسالانه داستان کوتاه نارنج مشخص شد

مدیر اجرایی پنجمین دوسالانه داستان کوتاه نارنج در گفت و گو با خبرنگار مهر با تایید این مطلب گفت: گروه پژوهشی ششمین دوسالانه‌ داستان کوتاه نارنج که کار بررسی و داوری داستان‌ها را از اواسط مردادماه آغاز کرده از بین ۱۴۴۲ داستان از ۸۲۴ داستان‌نویس، اسامی راه‌یافتگان به دور دوم را به دبیرخانه‌ اعلام کرد.

محمد بادپر درباره‌ روند داوری اولیه افزود: کار ارزیابی داستان‌ها به عهده‌ فاطمه حاتمی‌زاده و فاطمه ابراهیمی بود که در این مرحله داستان‌ها ارزشیابی شد، اما هیچ داستانی حذف نشد و پس از آن داوری بوسیله حسین مقدس، مرضیه چوکار، ساحل رحیمی‌پور، محسن پورمظفر و زهرا هنرمندنیا که از نویسندگان خوب و صاحب کتاب می‌باشند انجام گرفت.

بادپر اضافه کرد: طبق اعلام گروه پژوهشی همانطور که در فراخوان دوسالانه نیز آمده است در صورتی که هر کدام از این داستان‌ها به هرگونه‌ای قبلا منتشر شده باشند در هر مرحله‌ای هم که باشد از چرخه‌ی داوری در این دوسالانه حذف خواهند شد.

وی یادآور شد: برندگان نهایی ۳۰ آذر ۱۳۹۶ در مراسم اختتامیه‌ که در تالار فردوسی جهرم برگزار خواهد شد، معرفی می شوند.