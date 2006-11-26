گورستان های متروکه تهران ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس شورای شهر تهران‌‏ در پایان جلسه امروز شورای شهر تهران که بدون حضور مستمع برگزار شد ، افزود: در حال حاضر 149 گورستان در شهر وجود دارد که از این تعداد تنها 33 قبرستان فعال و نیمه فعال است.

مهندس مهدی چمران با اشاره به مشکلات فراوان و قرار گرفتن اکثر این گورستان‌‏ها در داخل شهر گفت: بر این اساس ، قرار شد از سال 73 در گورستان‌‏های اطراف تهران دفن صورت نگیرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس طی طرحی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تهیه سیاست‌‏های کل ساماندهی وضعیت گورستان‌‏های متروکه و فعال تهران را در دستور کار قرار داده است.

رئیس شورای شهر تهران‌‏ گفت: چندی پیش عنوان شد که در غرب و شرق تهران گورستان‌‏‌‏هایی احداث می ‌‏شود که البته این موضوع با توجه به بررسی طرح جامع شهر تهران در شورای برنامه‌‏ریزی استانداری و شورای عالی معماری و شهرسازی در نهایت محل‌‏هایی برای این منظور در شرق و غرب تهران به دور از مناطق مسکونی در نظر گرفته می ‌‏شود.

چمران ، در ادامه با اشاره به حضور معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: کرباسیان در این جلسه گزارشی از چگونگی اجرای پروژه‌‏ شهر آفتاب ارائه کرد.

وی ، افزود: از مجموع اراضی متعلق به شهر آفتاب 14 هکتار آن جهت ساخت نمایشگاه ، هتل، فروشگاه، پارکینگ در اختیار شهرداریی تهران قرار گرفته است.

رئیس شورای شهر تهران گفت: از 5/2 سال گذشته و در زمان معاونت محمدی در حوزه خدمات شهری تهران فعالیت اجرایی این پروژه‌‏ با استفاده از مشاوران شرکت آلمانی GPM آغاز شده و تا کنون فاز یک آن در شورای شهر به تصویب رسیده و در حال اجرا است.

به گفته وی ، مطالعات فاز دوم پروژه نمایشگاهی شهر آفتاب در حال پایان است و کمیته راهبردی تشکیل برای این منظور مرتبا بر نحوه مطالعات و مراحل اجرایی آن نظارت دارد.

چمران خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه حدود 900 میلیارد تومان اعتبار پیش ‌‏بینی شده که به دلیل حجم پروژه اجرای آن در چند فاز و به وسیله سرمایه ‌‏گذاران بیشتری اجرا خواهد شد.

رئیس شورای شهر تهران‌‏ یادآور شد: به این منظور کمیته راهبردی 5 سرمایه‌‏گذار داخلی - خارجی و مشترک را برای اجرای این پروژه انتخاب خواهد کرد تا با همکاری این سرمایه ‌‏گذاران پروژه مجموعه نمایشگاهی آفتاب به اجرا در آید.

وی گفت: پیش ‌‏بینی ما این است که با توجه به حجم پروژه امکان پایان آن در مدت 33 ماه وجود ندارد و تکمیل این پروژه نیازمند زمان بیشتری است.

همچنین طرح‌‏های تثبیت واحدهای تجاری در سال 85 و معافیت کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به آموزش و پرورش از پرداخت عوارض و نوسازی به دلیل ارائه این موضوعات به صورت لایحه از سوی شهرداری از دستور کار شورای شهر خارج شد.